Matrícula disfrazada cobran en escuelas y colegios de San Pedro Sula

Estoy de acuerdo con pagar los L600 por seguridad, pero no sabía que la matrícula es gratis.

Damaris relató que ayer en la mañana, las autoridades educativas de este instituto se reunieron con un grupo de padres para explicarles que el cobro “se utilizará para pagarle al personal de seguridad y limpieza”.

Agregó que “una gran parte de los padres” que estuvieron en la reunión aceptaron hacer el pago, pero que aunque le preocupa la seguridad de sus hijos, no está de acuerdo con que les condicionen la matrícula.

“Como madre estoy de acuerdo con que haya vigilante, pero es un pago obligatorio que nos han impuesto a todos y no queda más que pagar, porque si no traemos el recibo del banco no matriculan a nuestros hijos”, manifestó.