“El cacao de Honduras está entre los mejores del mundo, pero históricamente ha sido exportado para que empresas de otros países fabriquen el chocolate, yo estoy luchando para tener una empresa que produzca y exporte chocolates terminados, con diferentes sabores. De esta manera, puedo tener independencia económica y ofrecer empleo a otras personas; sin embargo, no es fácil con las trabas que hay en el país”, dijo Castellanos Enamorado, propietario de Cacao, Chocolatería y boutique, que todos los fines de semana vende en el Bazar del Sábado en Expocentro.

Este diseñador de moda estima que el país “puede alcanzar el desarrollo si las empresas producen artículos que no contaminan el ambiente y satisfacen a los clientes”.

“Tenemos clientes en Honduras , Guatemala y El Salvador. Queremos globalizarnos. Las prendas son para un sector consciente del medio ambiente, para clientes que aprecien una prenda de calidad que no contaminan”, comentó.

“Mis papás tienen maquila y uno de mis anhelos era ser diseñador de modas. Tuve mi primera marca hace unos siete años, pero a raíz de la pandemia creé una nueva marca con impacto social que no contamina. Así nace Lwis Brand, la primera marca de moda sostenible de Honduras ”, expresó.

Por “experiencia propia”, Castellanos Enamorado asegura que “emprender en Honduras no es fácil debido a los obstáculos que el mismo Gobierno pone y a los problemas que muchas veces presentan con la competencia”.

“En Honduras es difícil encontrar las piezas. Para fabricarlo en metal y crear un prototipo robusto hemos mecanizado los materiales nosotros porque no encontramos”, dijo.

“En Honduras son pocos los que usan brazos robóticos. La tecnología es necesaria para que el país se desarrolle. Aquí no todos los jóvenes pueden desarrollar estos proyectos por las limitaciones económicas que hay ”, dijo Ramos.

Ramos y Mencía, estudiantes de Mecatrónica de Unitec , presentarán este robot como proyecto de graduación, pero aspiran en el futuro, una vez egresados de la universidad, crear una fábrica para ofrecer esta tecnología que no es común en el país y la cual ayudaría a muchas empresas.

“Damos manos a quienes no tienen”

En 2017, jóvenes de diferentes carreras y universidades formaron un equipo con el fin de fabricar prótesis de extremidades con tecnología 3D para donar a personas que, por limitaciones económicas, no acceden a estas extensiones hechas con materiales biodegradables.

Juárez, egresado de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ( Unah ), es parte de esta nueva organización no gubernamental que está incidiendo en la vida de muchas personas discapacitadas.

SAN PEDRO SULA. Rodrigo Guerrero, director educativo de Decentral Academy, promueve la tecnología “blockchain” y el uso de criptomonedas para que los hondureños aprovechen las oportunidades que ofrece la web 3.0.

“Siempre me he regido bajo el principio de que el conocimiento es poder. La mayor herramienta que podemos traer a nuestra gente, a nuestro país, es la educación. Estamos enseñando a usar la tecnología “blockchain”, que no solo es de aplicación financiera (...). Esta tecnología es un sistema de transmisión de información en red, desde archivos multimedia, archivos encriptados, hasta registros médicos o sistemas contables de empresas, manejo de documentos gubernamentales, contratos inteligentes”, expresó.

Por medio de Decentral Academy, que tiene relaciones con organizaciones de América del Sur y Estados Unidos, Guerrero capacita a hondureños y en los últimos meses ha promovido en Santa Lucía el uso del bitcóin como medio de pago.

“Traemos esta tecnología para que hondureños se puedan formar como programadores, operadores de mercado, operadores de bolsa (...)”, dijo.