“Falta de dólares causa contracción económica”, advierte Roberto Contreras

La escazes de dólares en el sistema financiero formal del país parece seguir siendo un tema que preocupa a la empresa privada.

Esta vez fue el alcalde Roberto Contreras quién se pronunció al respecto.

“Qué va hacer con los lempiras sino se puede comprar materias primas, prácticamente esto viene amenazar fuentes de empleo, de empresas que sus suplidores están en Estados Unidos”, aseveró Contreras.

El Banco Central de Honduras (BCH), ha reiterado que sí hay divisas y niega cualquier escazes de dólares.

“Si hubieran dólares no estuviera disparado el precio en el mercado negro, porque en el mercado negro está a 25 y 30 lempiras el dólar y de qué le sirven los dólares del mercado negro si usted no lo puede justificar y se lo dan en efectivo, no sirve de nada”, afirmó.

Contreras advirtió que la falta de disponibilidad de dólares podría causar una contracción económica y una desaceleración de la productividad, sobre todo en la zona norte.

“Porque aquí es donde nosotros compramos más insumos, en el caso de nosotros como restaurantes necesitamos comprar insumos en Estados Unidos y cuando ponemos las ordenes de compra en los bancos, de 20 a 30 mil que pedimos nos dan dos mil a tres mil cada cuatro días, entonces nunca podemos hacer frente a las cuentas por pagar a nuestros proveedores en Estados Unidos”, reclamó.

Contreras agregó que no es una critica sino un problema real que debe solucionarse. “Ya se hizo uso de 2,000 millones de dólares de las reservas, de los 6,000 millones de dólares que teníamos, la preocupación nuestra es si siguen haciendo uso de las reservas cuál será el respaldo económico del Gobierno, casi ninguno, es importante una nueva politica económica a fin de que la zona norte tenga acceso a los dólares para la compra de materia prima, sino se vendrá una gran cantidad de desempleo”, enfatizó.

En enero de este año, empresarios de la zona norte y autoridades de Banco Central de Honduras(BCH), de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), se reunieron para hablar sobre la escasez de dólares en el mercado formal.

En ese momento, autoridades aseguraron que se le está dando prioridad al sector empresarial y productivo, incluso pidiéndole documentación que respalde el uso de esos dólares, ya que muchas personas naturales estaban acaparando los dólares por la incertidumbre política y la especulación.