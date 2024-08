Llaman a conductores con permiso a reclamar licencia

La DNVT en San Pedro Sula espera un nuevo lote de material para no interrumpir la emisión de licencias.

Pese a que la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) cuenta con material, aún hay muchos conductores que no se han abocado a reemplazar su permiso digital por la licencia física.

- Por problemas con la plataforma, la solicitud de licencias en línea para renovación ya no está disponible. De acuerdo con los mismos agentes, había muchos inconvenientes con la página, por lo que recomiendan a los conductores hacer el trámite presencial.

“Desde el momento que la Dirección publicó el comunicado de que ya hay material, todas esas personas que andan permiso firmado o licencia digital ya tuvieron que haberse abocado”.

Estrada enfatizó en que los conductores que porten la licencia vencida o el permiso digital son multados como una falta grave, que corresponde una sanción de 600 lempiras. Las atenciones son por orden de llegada.

En cuanto a los accidentes, en lo que va de este 2024 registran 3,281. En este mismo período de 2023 había habido 2,311; es decir, un aumento de 970 accidentes.

En sucesos de este tipo han perdido la vida 118 personas, en 2023 hubo 75, resultando un incremento de 43 fallecidos.

De acuerdo con algunos conductores, hasta hace dos días la DNVT cuenta con material, ya que anteriormente seguían entregando permisos de papel.

“Yo he ido dos veces a preguntar si ya tienen material porque desde hace meses ando con permiso, pero cuando he ido no ha habido y es a perder tiempo y dinero”, se quejó el conductor Gustavo Tábora.