Trabajadores siguen sin el beneficio de la reserva laboral

Una nueva ley Integral de Protección Social , que unificará el sistema contributivo y no contributivo y promete muchos cambios, será socializada en todo el país para su construcción, según autoridades.

El funcionario dijo que el sistema de seguridad social en Honduras abarca solo al 17% de la población y lo que se busca es tener un sistema con cobertura universal para las personas en el país.

“Hemos visto que el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) tiene una enorme deuda con la población que pertenece al sistema contributivo, no digamos el no contributivo, que es la Secretaría de Salud; en ese sentido, es unificar de manera progresiva para garantizar un sistema de protección social en el que no existan regímenes separados”, agregó.

La nueva Ley Integral de Protección Social vendrá a sustituir la derogada Ley Marco de protección Social que en abril del año pasado fue derogada por este gobierno, dejando a más de 300 mil trabajadores sin acumular su pasivo laboral en el Régimen de Aportaciones Privadas.

Según Cardona, esta abordará las garantías sociales como el acceso a la educación, alimentación y nutrición, asistencia y salud, cuidados de personas mayores en los hogares, trabajo no remunerado, protección del desempleo.

Agregó que el reto presente y futuro es lograr que el sistema contributivo no se politice y se garantice la integridad de los fondos contributivos que buscan tener una jubilación digna, y de manera simultánea el Estado pueda garantizar que la parte no contributiva también ofrezca servicios de calidad.

Aseveró que la ley contemplará elementos relacionados con garantías y con protección social en otras áreas, no solo en la salud. “Vamos a preguntarle al país qué es lo que quiere, y los vamos a escuchar, la ley anterior tenía problemas al asumir que la tercerización de los servicios sociales, la tercerización de las prestaciones y el uso y privatización de los fondos de pensiones eran formas de aumentar la cobertura de la protección y seguridad social, y no fue así en la práctica, la pobreza aumentó en el país 17 puntos, hay 55 por ciento de la población, o sea 5 millones de hondureños, en extrema pobreza que no recibe servicio de salud ni otro tipo”, finalizó.