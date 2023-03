En el Congreso Nacional ley para reactivar fondo de reserva laboral del RAP

- 5,000 Millones de lempiras tiene actualmente el fondo de reserva laboral del RAP, el monto no ha incrementado desde el 5 de abril de 2022.

“De manera respetuosa le sugiero al Congreso que se apruebe lo más pronto posible porque los trabajadores han dejado de percibir más de 3,000 millones de lempiras que volvieron a los libros de las empresas, y me parece que eso hay que solventarlo rápidamente para que el trabajador vuelva a adquirir ese beneficio, que desde nuestro punto de vista es uno de los mejores beneficios que han tenido los trabajadores del sector privado en los últimos 20 años”, agregó.

Con la eliminación de la Ley Marco también se dejó de captar el 3% mensual (1.5% por parte de los trabajadores y 1.5% del patrón) al fondo de previsión, para la jubilación de los trabajadores; no obstante, ese porcentaje pasó al Fondo de Vivienda del RAP, explicó el también dirigente de las centrales obreras.

“La idea es rescatar el sistema de previsión para que ese fondo vaya a ese sistema y no así como está ahora, pero ese no es problema, el problema es en el fondo de cesantía, esa cantidad de dinero de reserva laboral que el patrono tiene que estar aportando mensualmente a nombre de los trabajadores y no se está haciendo”, reiteró.

La sentencia de la Corte provocó que el RAP no pudiera devolver las prestaciones a unos 9,600 empleados que fueron despedidos y que solicitaron la devolución después del 5 de abril; sin embargo, meses después, a través de una decisión administrativa el consejo directivo solventó la situación. Fueron unos 150 millones de lempiras que el RAP devolvió a los que se quedaron sin empleo.