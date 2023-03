“Los Hijos de Morazán” uno de los podcasts más escuchados

Hablar de Los Hijos de Morazán es hablar de comedia, carisma y entretenimiento. La creatividad de cuatro jóvenes hondureños ha llevado a cosechar una exitosa carrera de más de cuatro años en las redes sociales, donde acumulan seguidores de todos los países de América, que a diario ven el contenido con la interpretación de diferentes personajes y distinta temática.

Fue en las plataformas digitales donde “ Los Hijos de Morazán ” han obtenido el reconocimiento internacional. Fancony, Zúniga, DJ Chaval y JD; son los cuatro comunicadores encargados de generar sonrisas a través de sus episodios de podcast, quienes se sintieron muy agradecidos con Dios y su público que los apoya.

”Súper contentos con la recepción que ha tenido la gente con el bonito show, porque nos encanta hacer show, cuando estamos en el live no sentimos que pasa hora y media dos horas y que a la gente le gusta y que reconozca el trabajo es súper gratificante”, comenzó contando JD.

El programa surgió en el 2019 cuando los hondureños estaban compartiendo buenos momentos, pues según expresaron, fueron influenciados por la “fiebre internacional” de los podcast. “Lo empezamos, pero fracasamos, ¡bueno! Duramos tres programas, porque en ese momento trabaja en un restaurante y me quitaba mucho tiempo y no me daba dinero los Hijos de Morazán, entonces como hay un dicho que dice “el mediocre hace lo que le gusta, el exitoso hace lo que le conviene ”, manifestó Fancony.

Agregaron que la mayor oportunidad que ha tenido el podcast es que es de diversos temas, por ejemplo, religiosos, motivacionales, deportivos, entre otros. “No hay un norte fijo todos los días, son cosas que vemos a diario en las noticias y las trasladamos a nuestra manera de verlo, el podcast tiene tendencia divertida, dinámica, sarcástica e irónica que a la gente le ha gustado”.

Para poder llevarle el mejor contenido a su público, los cuatro influencers crean su podcast desde cero, son los encargados de la redacción de guiones, edición de videos, entre otros implementos que necesita la producción.

”Aquí hay horas de desvelo de varios días, nos ha costado bastante, no es que iniciamos y de la noche a la mañana se nos dio, no ha sido fácil. Nos ha tocado buscar puertas y nos han cerrado, hemos sido rechazados muchas veces”.

Este podcast ha contado con la presencia de grandes personalidades nacionales e internacionales. Recientemente tuvieron la dicha de compartir con el youtuber mexicano Juanpa Zurita ; además, en una ocasión los acompañó el reconocido pastor Germán Ponce.