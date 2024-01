Advierten alta transmisibilidad de nueva variante covid

La nueva variante covid, denominada como JN.1 ya circula en el país y es altamente contagiosa según especialistas, aunque Secretaría de Salud (Sesal) no tiene datos de su afectación ni definido lineamientos.

Roberto Cosenza, ex subsecretario de Sesal, máster en enfermedades infecciosas y especialista en medicina familiar y cardiología, afirmó que la sintomatología de esta cepa, altamente contagiosa, es fiebre, dolor de cabeza y malestar general, y en algunos casos tos y pérdida de olfato.

Esta ya no deriva tanto en malestar respiratorio como congestión o neumonía. El galeno dijo que, ante la falta de disponibilidad de exámenes de laboratorio, o estudios para determinar la variante en circulación, u otros factores complejos, se basan en el criterio de observación clínica, una herramienta valiosa, para asociar esta variante a los síntomas descritos.

Detalló que hay una ex directora de un hospital capitalino, que actualmente está ingresada en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y que al detallar su expediente clínico, esta le comentó que solo presentó fiebre y ningún otro síntoma y está positiva a covid.

”El virus ha venido mutando, porque uno de sus objetivos es burlar la vacuna, luchará para sobrevivir y surgió para quedarse. Probablemente su vacuna se aplicará como parte del esquema al igual que la influenza, habrán algunos años en los que habrá picos altos”, comentó.

El especialista recordó que en la pandemia se creó el laboratorio molecular en Tegucigalpa y se envió gente a capacitar a México, para la detección e identificación de variantes mediante pruebas con el uso de reactivos.

Sin embargo, cuando se informó de nuevas variantes, y se aseguraba su circulación en el país, no se tuvo la capacidad de comprobar en el momento, aún con el equipo de laboratorio, por muchas condiciones y ejemplificó que cada linaje podría requerir un reactivo diferente.

”No sabría decir si están realizando estudios o si tienen reactivos, pero las pruebas detectan las nuevas variantes de omicron”, comentó.

En entrevistas previas, Abel Ortega, Jefe de Redes de la Región Metropolitana de Salud de San Pedro Sula, informó que en la última semana de diciembre la positividad covid subió a 25% en los hospitales, de una media de 150 pruebas realizadas.

En semanas previas, y durante casi todo el año 2023 se mantuvo inferior al 5% de positividad. El informe sobre la primera semana de 2024 se dará a conocer el miércoles 11 de enero, aseveraron las autoridades de comunicaciones de esa Región.

Ortega aseveró que oficialmente no tienen datos de nueva variante, solo se sospecha, y clínicamente no se puede establecer que tipo de serotipo circula, se necesita laboratorio. En el caso de las variantes que se tienen confirmadas en el país, se tienen pruebas para detectarlas, y si vienen nuevas variantes, tienen que venir nuevas pruebas para detectarlas, mientras tanto no se puede establecer.

Hoy se le consultó nuevamente a Ortega sobre la existencia de nuevas variantes y su sintomatología, pero a través de la unidad de comunicaciones, se limitó a informar que no estaba en la capacidad de dar entrevistas sobre el tema, que se carecía de datos actualizados de la nueva variante y que la Sesal no ha enviado lineamientos.