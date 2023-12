En cabildo abierto respaldan cobro por servicios comunitarios de salud

Aseguró que las redes hospitalarias y los sistemas médicos de un país decaen cuando no se les da mantenimiento, “decaen cuando no hay medicinas ni médicos, lo que significa que es una inversión grande. Construir un hospital no es difícil, lo difícil es sostenerlo con doctores, medicamentos, darles mantenimiento”, enfatizó Contreras. Cualquier ciudadano puede proponer en un cabildo abierto, y la Corporación aprobar o desaprobar, recordó.

Wilmer Euceda, gerente de Salud Municipal de San Pedro Sula, dice que los planes son construir la primera etapa del hospital Pediátrico Municipal, el macrodistrito municipal de salud Chamelecón y el Módulo Quirúrgico Las Palmas.

Se trabajará en el mejoramiento de las 13 clínicas municipales, abrirá el área de odontología en el macrodistrito municipal de salud Cofradía, y gracias al apoyo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días recibirán la primera Clínica Pediátrica Móvil, valorada en aproximadamente 13 millones de lempiras, con el fin de continuar desarrollando un importante trabajo en beneficio de la salud, explicó el funcionario.