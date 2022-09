Enrique Zablah, medio siglo impulsando el arte teatral sampedrano

Elías Enrique Zablah es un apasionado por el arte, quien desde hace más de medio siglo se ha dedicado a impulsar el teatro en la Ciudad de los Zorzales.

El artista sampedrano nació el 6 de mayo de 1955 y recuerda haber tenido una infancia feliz, en familia y con buenos amigos que aún conserva.

Tuvo su primer encuentro con las artes escénicas un sábado de 1971, luego de permanecer estacionado en una gasolinera por un largo rato.

“Mis amigos estaban fuera de la ciudad y yo estaba aburrido, un trabajador de la gasolinera se me acercó y me sugirió que fuera al teatro. Recuerdo que yo le dije que no me gustaban las películas que presentaban en ese lugar y él me respondió: ‘no seas bruto, te digo que vayas al teatro, no al cine’”, contó entre sonrisas.