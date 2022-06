Doña Bessy vende asados desde hace 34 años en el Agas

“Había bastantes expositores, estaba Clover Brand , la Chiquita Banana , la gente venía a comprar guineos, todavía no existían esas grandes empresas de celulares. Era todo mas rústico”.

“La idea nació porque en aquel momento la madrastra de mi esposo, que era de las primeras (vendedoras), luego se retiró. Me propuso que vendiera y dije yo: ‘voy a probar’, y realmente me gustó”, cuenta doña Bessy.

Rentó un espacio en el Campo Agas por 500 lempiras por los 10 días de feria y su primera ganancia en aquel momento fue de 3,000 lempiras, una pequeña fortuna que no podía creer, dice.

Su negocio, siempre conocido como El Ranchito de Bessy, inició con dos empleados y hoy son 10 colaboradores.Con el pasar del tiempo fue sumando a su menú las baleadas, pollo “chuco”, tacos, pupusas y los asados con tajadas y tortillas.

Por la inseguridad, doña Bessy prefiere dormir en el Agas, esto debido a que una vez saliendo del recinto ferial, unos delincuentes los siguieron y despojaron de sus pertenencias y de la ganancia de ese día.

“Yo salgo hasta que termina la feria, aquí dormimos, y ya uno no se expone porque hay bancos aquí (en el recinto)”.Recuerda que en 2009 por el conflicto político fue el año que peor le fue. “Invertí y no tuve ganancias, solo pérdidas”.

Para doña Bessy aún no hay despedida, asegura que mientras Dios le dé vida seguirá deleitando con sus platillos a los visitantes durante la feria en el Campo Agas. “Mientras Dios me lo permita, yo sigo, porque me encanta”, expresó.

El Agas celebra su 54 exposición ganadera, agrícola, comercial e industrial, en donde contarán con más de 300 expositores comerciales y esperan la visita de más de 250,000 personas. A partir de las 9:00 am el viernes 24, el Agas abre sus puertas y estará en feria hasta el 3 de julio.