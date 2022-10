Detecta, el programa con el que buscan identificar discapacidades en niños

San Pedro Sula. Poder identificar algún tipo de discapacidad de forma temprana puede llegar a ser un reto para los padres de familia, quienes generalmente conocen que su hijos padecen deficiencias en áreas del aprendizaje en una etapa del desarrollo del menor más avanzada.

Es por esta razón que fundación Teletón junto con la Secretaría de Salud (Sesal) y con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) crearon la plataforma digital Detecta, un programa que tiene como objetivo la detención de discapacidades en menores de cero a cinco años.

Reny Recarte, directora del centro Teletón San Pedro Sula, explicó que la aplicación móvil consiste en una serie de preguntas que el médico, sin necesariamente ser pediatra, realizará al padre y que la plataforma misma por medio de la información recibida diagnosticará si el infante pudiera presentar alguna discapacidad.

Recarte dijo que si bien los niños se desarrollan a su propio ritmo, por lo que es imposible saber exactamente cuándo aprenderán una destreza en particular, hay indicadores del desarrollo que dan una idea general de los cambios que se pueden esperar a medida que el niño crece.

“Muchos padres vienen y dicen ‘ay, que mi niño tiene dos años y no gatea’. Ellos no saben la implicación de que su niño no haga eso, todo tiene un fundamento científico que dice que puede haber una situación que hay que atender”, puntualizó la directora.

Agregó que el personal médico de los centros de salud a nivel nacional han recibido capacitaciones para el uso de la plataforma y que los niños reciban atención de manera oportuna y más temprana.