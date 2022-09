Dan primeros pasos para devolver vida al museo de La Naturaleza de SPS

No obstante, en el año 2011, luego de una búsqueda minuciosa, Gladys Fasquelle, directora de la fundación, se acercó a la Universidad Pedagógica para cederle la administración del museo.

En 2015 fueron presentados los planos y el Congreso Nacional aprobó un presupuesto de L22 millones para la construcción que estaba proyectada para dos años. Sin embargo, la universidad solicitó a la municipalidad sampedrana que le traspasara el edificio para ser administrado como un bien estatal, pero esta no se lo concedió y a cambio propuso cederle el terreno por 30 años.

Ambas partes no lograron llegar a un acuerdo y la universidad tuvo que devolver el presupuesto asignado debido a que no se ejecutó el proyecto. Posteriormente, en el año 2017, la UPNFM recibió una notificación de la municipalidad, donde le solicitaba desocupar las instalaciones debido a que no reunían lo requisitos para ser un museo, dándoles un periodo de 15 días para desalojar el lugar. Las cerca de 20 exhibiciones que tenía el museo fueron trasladadas al centro regional de la UPNFM y durante el proceso varias de las pinturas se dañaron.

En la actualidad, con la entrada en funciones de una nueva administración a nivel municipal y central, las autoridades universitarias han manifestado que devolver el museo de La Naturaleza a San Pedro Sula es una tarea pendiente que esperan poder cumplir. No obstante, reconocieron que se requiere de mucha voluntad política para obtener un terreno en el cual construir el museo y que el Congreso Nacional les otorgue nuevamente el presupuesto.