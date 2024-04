Conozca que tipo de cirugías harán en el quirófano del macrodistrito Las Palmas

San Pedro Sula cuenta con una red municipal de salud única en Honduras y hoy inicia la construcción del primer quirófano en el macrodistrito de Las Palmas que comenzará a funcionar el próximo año.

El municipio tiene macrodistritos en Las Palmas, Seis de Mayo y Rivera Hernández más 13 clínicas municipales en las colonias 15 de Septiembre, Chotepe, Ebenezer, El Zapotal, Gran Familia, Lomas del Carmen, Ocotillo, Padre Claret, Río Blanco, Sabillón Cruz, Sandoval Sorto, Guamilito y VidaNueva, en horario de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, de lunes a viernes, que cuentan con los insumos y medicamentos necesarios.

El macrodistrito de Las Palmas cumplirá siete años de funcionamiento fue un proyecto planificado por el exalcalde Juan Carlos Zúñiga, concretado por el exalcalde Armando Calidonio y actualmente el alcalde Roberto Contreras ha dado seguimiento convirtiéndose en un ejemplo de los resultados al dar continuidad a los proyectos importantes en la ciudad.

La demanda en salud es cada día mayor y ante esta situación la Corporación Municipal aprobó el proyecto de adiciones y mejoramientos en el macrodistrito Las Palmas incluyendo un quirófano.

El costo del proyecto es de 27 millones 632,534.05 lempiras y el objetivo es finalizarlo en 10 meses. Se mejorarán las instalaciones pero también se hará un quirófano donde se realizarán cirugías de menor y mediana complejidad.

Según lo proyectado los sampedranos, sin seguro médico, tendrán acceso a realizarse colecistectomía, histerectomía apendicectomía drenaje de absceso bajo, hernioplastía, toma de biopsia Asa diatérmica, crioterapia por lesiones de BPHAQB - Esterilización femenina, amputación de dedos, liberación del túnel del carpiano. Ya existen costos establecidos para este tipo de cirugías pero son costos simbólicos explicaron los encargados de salud.

El gerente de infraestructura, Luis Saa, explica que se realizarán demoliciones, movimientos de tierra, estructura de concreto, paredes de bloque y tabla yeso, pisos de porcelanato y antibacterial, estructura y cubierta de techo, cielo falso, repello y pulido, pintura en general y otras obras-

A nivel de infraestructura se mejorará la sala de espera,acceso de emergencia, recepción, estación de enfermería, salas quirrgicas, consultorios, esterilización, lavandería, área de recuperación, habitación pacientes, habitación de descanso medico, vestidores, baños generales e individuales, cocina, bodega, área de desechos y edificaciones.

Las clínicas municipales atienden en horario de 7:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes, que cuentan con los insumos y medicamentos necesarios. Mientras que en el Macro Distrito de Salud Las Palmas, el horario es de 7:00 am a 7:00 pm de lunes a viernes; y de 7:00 am a 4:00 pm los sábados y domingos. En los Macros Distritos 6 de Mayo y Cofradía, la atención es de 7:00 am a 4:00 pm.

El costo de atención en las clínicas y macros distritos municipales de saludes de 20 lempiras, que incluye consulta médica y los medicamentos.

También se pone a disposición de los ciudadanos los servicios de Telemedicina, a efecto de brindar seguimiento a los casos de dengue diagnosticados en los centros de salud municipales, para vigilar el estado del paciente y si presenta signos de alarma indicarle que busque atención médica de inmediato. Para recibir una consulta médica virtual a través de Telemedicina, el ciudadano debe ingresar a www.sanpedrosula.hn/telemedicina, de 7:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes.

El alcalde Roberto Contreras explicó que se da inicio a una obra importante para San Pedro Sula y sus habitantes pues son el salvavidas ya que descongestionan los hospitales con 1,123,000 atenciones en lo que va de la actual administración.