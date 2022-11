Altos precios de los materiales merma la construcción de viviendas

“Por eso ahora se ven en las urbanizaciones que las casas son más pequeñas, o en algunos casos hay casas que tienen menos grado de calidad o algunos tipos de materiales ya no se están usando, y al no tener demanda están desapareciendo, otros están prefiriendo no hacer su casa por el tema de costos, entonces aumentan los alquileres; pero no hay suficiente renta para cubrir la demanda que hay en la ciudad”, pormenorizó.

Brown recomienda que la banca y el Gobierno tengan proyectos pilotos para mejorar la obtención de vivienda, como son bajas tasas de interés y fondos frescos.

En junio de este año, el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) aprobó una histórica reducción de las tasas de interés: para vivienda social del 4% anual con un plazo de 20 a 30 años; sin embargo, hasta el momento no se han liberado los fondos y estiman que hay más de 1,000 viviendas pendientes de construcción a nivel nacional porque no han sido asignados esos fondos a la banca privada.

El déficit habitacional en el valle de Sula es de más de 800,000 casas, antes era de 400,000 casas; pero luego de las tormentas Eta y Iota se duplicó.

De acuerdo con expertos, en San Pedro Sula al menos un 60% de la población alquila; es decir, más de 300,000 personas, ya que no pueden acceder a una casa propia.