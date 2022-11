Alcalde Roberto Contreras: “Es un golpe de silla municipal”

Aseguró que Menjívar y Santos son íntimos amigos y crearon el plan durante su ausencia.“Mientras yo estaba viajando, se tramaba un golpe contra la democracia en la ciudad, donde Omar Menjívar y Luis Javier Santos , con un testigo protegido, me acusaban de haber recibido coimas por contratos con la empresa Sulambiente desde 2019”, explicó.

Contreras aclaró que él no sabía nada de ese asunto, y lo grave es que parte del plan era arrestarlo a su regreso para inhabilitarlo y que el vicealcalde ocupara la silla edilicia.

Reveló que ellos aparentemente tienen en secretividad el caso. “Pero ya no está más en secretividad porque al famoso testigo lo sacaron del país maliciosamente”.

Acerca de las acusaciones en su contra, refirió que él se convirtió en alcalde en 2022, por lo que no tiene “nada que ver con los contratos de Sulambiente, porque esos se aprobaron en el Congreso y tienen que respetarse”.

El alcalde retó a Santos y Menjívar a que los tres se despojen de sus cargos para ir a los tribunales y prueben de dónde provienen sus ingresos. Contreras dijo que teme por su vida, pues considera que los ataques no se detendrán y de no deponer podrían atentar contra su integridad física o la de su familia.

Me gané mi dinero asando pollos desde hace 25 años, nunca he tocado un centavo ajeno.

“Estoy plenamente seguro de que los intereses que se dan en esta municipalidad podrían darse para un atentado contra mi persona y contra mi familia. Yo ya viví 62 años, no me preocupa lo que puedan hacer contra mí, me preocupa mi familia”, aseveró.

“Estamos viviendo momentos difíciles en casa, no pensé que esto podría llegar así. Yo nunca voy a permitir que empleen mil personas en esta municipalidad de un movimiento político porque venimos a sacar adelante a una ciudad, no a fortalecer un partido político ni a ceder a los caprichos de un vicealcalde que ni siquiera viene a trabajar”, declaró.