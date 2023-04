Air Europa cumple seis años en el aeropuerto de San Pedro Sula

“Yo viaje en el vuelo inaugural de Air Europa a Madrid, y ya he viajado con ellos dos veces más, me parece que los costos son accesibles y es vuelo directo”, comentó la sampedrana Cristina Paz.

Este 27 de abril se cumplen seis años de la llegada de Air Europa a Honduras. La aerolínea europea se convirtió en la primera en ofrecer un vuelo directo sin escalas a Madrid, España desde el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula. El vuelo directo dura un aproximado de 11 horas.

La ruta inició temporalmente pero ante la alta demanda de pasajeros se quedó permanente. Cuando cumplió cuatro años de operaciones se estimaba que habían viajado más de 70 mil personas en su ruta entre Madrid- San Pedro Sula.

En 2021, la aerolínea sumó una frecuencia más, es decir comenzó a operar dos vuelos semanales, los lunes y jueves.

El proceso de Check in los lunes y jueves son de 5:00 am a 9:00 am.

De acuerdo a la aerolínea, todo pasajero que llegue entre las 8:30 am a 9:00 am deberá proceder a realizar su cambio de fecha correspondiente.

Los pasajeros deben presentarse a tiempo del vuelo con los documentos en mano, los mostradores cierran aproximadamente una hora y media antes de la salida del vuelo.

Como todas las aerolíneas, es obligatorio que todo pasajero presente su código QR de declaración de aduanas en línea.

Por procedimientos aeroportuarios, todo pasajero deberá subir a la sala de espera entre 7:00 am a 8:00 am.

Los menores de edad viajando con el servicio de azafata deben presentarse los días miércoles de 9:00 am a 11:00 am y domingo de 2:00 pm a 4:00 pm. Esto aplica para los pasajeros que deseen hacer su check in un día antes de su vuelo.