Roger Valladares: “Con Palmerola dejaron a un lado a Teguz y San Pedro”

San Pedro Sula

Roger Valladares, empresario y presidente de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), cree que el aeropuerto Palmerola vendrá a restarle protagonismo a San Pedro Sula como Capital Industrial del país y también a Tegucigalpa.

En entrevista con LA PRENSA dio su punto de vista sobre la realidad nacional, el manejo de la pandemia, hacia dónde debe ir trazada la educación y las próximas elecciones en Honduras.

¿Cómo valora el proceso de vacunación anticovid en Honduras?

Como en todas partes, no todo es perfecto. Vean las filas que se hacen para vacunarse, hay personas que van a las 11: 00 pm, dejan sus carros estacionados frente a l centro de vacunación, se van y regresan temprano y aún así no todos logran inmunizarse. El éxito de esto no solo va a depender de que estén las vacunas disponibles, sino también de la conciencia que debe tener la población de ir a vacunarse. En términos generales vamos lento, pudiéramos ir más rápido, el vacunatón que fue el fin de semana se debe hacer constantemente.

¿Qué estrategias debe seguir el Gobierno para fortalecer la inversión?

Las medidas que se han implementado no son distintas a las de los otros países; sin embargo, Honduras sí es distinto a otras naciones. Hay personas aquí que dependen de un solo negocio y se lo cierran y no hay manera de cómo conseguir recursos. Hay personas que perdieron sus trabajos, han querido emprender, pero no les permiten por restricción de horarios, por el tipo de negocio y otros aspectos. Las fuentes de trabajo están limitadas a las maquilas, que son los únicos que están contratando. El comercio, los restaurantes y la industria del turismo son los más afectados con los cierres y horarios. Creo que si se toman las medidas en cada negocio, se puede controlar y evitar la expansión del covid.

¿Es prometedor el aeropuerto de Palmerola para la industria y la inversión?

Para mí es un error grave porque están quitándole la oportunidad a San Pedro Sula, ciudad que ha sido el polo del desarrollo en este país. Están dejando a Tegucigalpa aislada con los vuelos internacionales y La Ceiba que hubiera podido recuperarse tras las inundaciones con el Golosón queda anulado. Si para viajar a Guatemala tendrá que ir a Palmerola, va a perder más tiempo con posibilidades de accidentes que si abordara un avión acá en San Pedro Sula. Creo que por intereses que desconozco están dejando a un lado a Tegucigalpa y San Pedro Sula.

¿Hacia dónde debe ir encaminada la educación superior y media en la pandemia covid-19?

Tanto en la primaria, secundaria y nivel superior tenemos muchas deficiencias y fallas. Se están enseñando las mismas cosas que hace 25 años. Aquí el mayor problema es la enseñanza de las matemáticas, el principal problema es cómo la enseñan, el estudiante desarrolla mucho temor cuando llega a matricularse a matemáticas I y la mayoría de quienes se matriculan en esa carrera son reprobados. Tenemos que cambiar los planes de estudio, hay asignaturas en los planes de todos los niveles que no le sirven al estudiante porque son asignaturas que pudieron servir hace 30 años, pero ahora no son útiles para nada, solamente para completar un pénsum de estudios.

¿Cómo califica el proceso para las elecciones generales de noviembre?

Entre políticos se entienden, y yo no los entiendo. Se está gastando un dineral que bien pudiera servir para educación y otros aspectos. En las elecciones va a haber protestas porque todos quieren ganar, los políticos deben aprender a respetar la decisión de pueblo. El hombre que llegue al poder debe cambiarlo todo, comenzando por reducir el número de diputados, son 128 que llegan en su mayoría solo a sentarse. Asimismo, eliminar el Parlacen porque es otro gasto y no sirve para nada. Hay una burocracia en Honduras con viceministros para todo, deben reducirlos. El nuevo Gobierno debe venir con un poco más de austeridad. Hay funcionarios que ganan mucho más que el presidente y ejecutivos de la empresa privada, y eso es por compromisos políticos. Quien llegue a la Presidencia debe comenzar a pensar en Honduras y cambiar todo eso.