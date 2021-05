Sampedranos se quejan por constantes cortes de energía

San Pedro Sula.

Constantes interrupciones de energía eléctrica tienen indignados a los sampedranos que exigen respuestas a la Empresa Energía Honduras (EEH).

Los cortes de energía programados y los apagones parecen ser un problema de nunca acabar; sin embargo, con las altas temperaturas que superan los 41 grados centígrados la situación se ha vuelto más difícil de soportar.

El calor tiene de correr a la población de la zona norte. Esto ha provocado un mayor uso de los aires acondicionados, ventiladores e incluso de los refrigeradores.

El problema es que durante el día los abonados sufren interrupciones de energía programadas; pero la mayoría de ocasiones son cortes sorpresivos que se dan de día y de noche y que duran horas.

En colonias del sector noroeste, como Santa Mónica, Las Mercedes y otras, los apagones son repentinos y con pocos segundos de diferencia, lo que ha dañado muchos aparatos eléctricos.

Diario LA PRENSA consultó a los ciudadanos cómo están siendo afectados con esta problemática y de qué zonas. Las quejas han sido muchas y un buen número coincide en el daño de electrodomésticos a causa de los continuos apagones.

Giselle Brizuela no precisó la zona, pero aseguró que desde las 8:00 pm no tenía energía y ya llevaba varias horas sufriendo la falta del servicio. “Desde las ocho de la noche de ayer no tenemos energía, ¿se imaginan? Tengo dos niños pequeños y no he dormido por estar soplándolos y aparte yo trabajo, son bárbaros estos”, expresó.

Andy Pineda, del sector norte de la ciudad, aseguró que varias colonias como la Prieto, El Retiro, El Zapotal están siendo afectadas con dos o tres apagones diarios después de las 7:00 pm.

“Uno llama a los all centers de la EEH y solo saben decir que mientras tengamos fluido eléctrico no pueden generar un reporte para revisión. Ya tenemos más de un mes en esta situación”, reclamó.

Ale Herrera, otro ciudadano afectado, compartió que en la zona de Mackey, en el noroeste, sufren apagones hasta cuatro veces a la semana.“Y ni hablar de cuantos electrodomésticos y electrónicos dañados. Este sector está a punto de colapsar”.

En los sectores Satélite, Bosques de Jucutuma, Rivera Hernández y colonias del sector suroeste también hay reportes de cortes de energía eléctrica.

“Desde el domingo 2 de mayo están haciendo esos apagones por la noche en el sector de la colonia Céleo Gonzales, los pocos electrodomésticos que nos quedaron después de las inundaciones se van a dañar con estos apagones que hacen a diario”, manifestó Bertha Baires Castañeda.

Justificación

Las autoridades de la EEH a través de la oficina de relaciones públicas dijeron que el incremento de las interrupciones del servicio en la zona norte se deben al aumento del consumo de energía por parte de los abonados debido a las altas temperaturas, sobre todo de 3:00 pm a 4:00 pm y de 7:00 pm a 10:00 pm.

La factura de energía eléctrica aumenta en más de un 25% en promedio durante la temporada de verano. El promedio de consumo por abonado en este período de verano es de 238 kilowatt hora.

En temporada normal el promedio es de 190 kilowatt. “Al aumentar la demanda se generan sobrecargas en los circuitos de distribución, ya que hay registros superiores a la capacidad de conducción. Es necesario realizar un alivio de carga dado que se quiere evitar daños mayores”, puntualizaron.