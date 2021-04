"Nunca le pegué": Fancony se defiende de acusación por violencia doméstica contra su expareja

San Pedro Sula, Honduras.

José Carlos Trochez, más conocido como Fancony, locutor y conductor en San Pedro Sula, zona norte de Honduras, explicó en sus redes sociales que no la golpeó a su expareja Gabriela Guzmán, vocalista de una banda hondureña.

A través de una serie de videos en sus historias de Instagram dijo que acepta sus errores y que está bien que ella hay puesto una demanda ante en Ministerio Público (MP) por violencia doméstica.

De acuerdo con la versión de Fancony lo que sucedió fue una discusión acalorada y que ambos no se pudieron controlar.

Además lea: Vocalista de banda hondureña denuncia ser víctima de violencia doméstica y muestra evidencia en redes sociales

"Ella empezó a gritarme porque no había llegado temprano a la casa. Discutimos en el estudio, luego forcejeamos...no digo que está bien, pero eso fue lo que pasó al calor de la pelea".

"Lo más doloroso es que mi hijo miró todo, ni ella ni yo nos supimos controlar. El niño terminó diciendo que me odiaba, que ya no me quería más y que por favor me fuera. Fue lo más doloroso. Lo mejor que tenía que haber hecho es irme y no llegar a ese punto", expreso el locutor sampedrano.

Concluyó diciendo que nunca le pegó a la vocalista, pero que comprende las acciones que tomó ante las autoridades. "Lo que ella hizo es lo correcto, aunque yo no le haya pegado. Sé que interpuso la denuncia para que no se repitan estas situaciones y lo entiendo".