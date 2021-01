Más de 4,000 empleados de Salud hondureños salen a combatir el covid

San Pedro Sula, Honduras.

Con el objetivo de captar personas sospechosas o con síntomas de coronavirus en los barrios y colonias, evitar el colapso de los hospitales y más muertes por esta enfermedad, ayer el Gobierno lanzó la operación Todos contra el covid-19.

Más de cuatro mil trabajadores de Salud entre médicos, enfermeras, microbiólogos y técnicos se movilizaron desde ayer a los barrios y colonias de los 18 departamentos a fin de frenar el avance de la pandemia.

Los equipos de respuesta rápida harán diagnósticos de covid-19 mediante pruebas rápidas, de antígeno y PCR; así como la entrega de medicamentos, derivación de pacientes a centros de triaje y hospitales, vacunación y revisión en las pilas para evitar larvas de zancudos y que se den brotes de dengue.

También se estarán desplazando a los lugares de movilización masiva, como mercados y centros comerciales.

El lanzamiento fue simultáneo en Tegucigalpa, adonde estuvo el presidente Juan Orlando Hernández, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, el canciller de la república, Lisandro Rosales, y el ministro de Copeco, Max Gonzáles. En San Pedro Sula fue con la presencia de la primera dama, Ana García de Hernández, funcionarios de las regiones de Salud y directores de hospitales.

“En las brigadas médicas tenemos un gran ejemplo de entrega, hoy se desplazarán por todo el país, 4000 médicos y trabajadores de salud, y se han sumado Bomberos y Ejército; eso demuestra que tenemos un gran sistema de emergencia en el país y que no debemos volver a descuidarlos”, dijo el mandatario.

“Pedimos al pueblo hondureño que haga caso, que utilice bien las mascarillas, que use agua y jabón de manera constante, que use gel o alcohol, y que siempre ponga en práctica el distanciamiento social, porque no tenemos más alternativas que estas”, recomendó Hernández.

Por su parte, Ana García de Hernández,dijo en San Pedro Sula “no fueron las tormentas las que nos complicaron la situación del covid en el país, sino la relajación de la ciudadanía que ante la época navideña dejó de tomar las medidas”.

“Mientras no esté vacunado el 80% de la población, la mascarilla la vamos a seguir usando”.

Las autoridades de Salud reportan en el país 123,144 casos de covid-19, 3,173 muertos y 57,348 recuperados.

En el departamento de Cortés se cuentan 32,370 casos, de los cuales 17,724 corresponden a San Pedro Sula.

Lesbia Villatoro, jefa de la región de Salud de San Pedro Sula, indicó que estarán abordando un promedio de cuatro sectores por día en la Capital Industrial, por lo que pidió a la población proporcionar la información que solicita el personal sanitario.

“Estos equipos tienen el objetivo de seguir captando pacientes sintomáticos y asintomáticos, así como la educación para que estas personas no se vayan a contagiar”, detalló Villatoro.

Diógenes Chávez, subdirector de la región de Salud de Cortés, señaló que en la operación Todos contra el covid-19 se hace también el llamado a la población para que mantengan la disciplina en las medidas de bioseguridad.