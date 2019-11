Prueba de los conos, la más difícil para obtener licencia

Más detalles sobre las pruebas

1-Costo de las citas para licencia de conducir.Licencia para vehículo liviano por un año es de L150, por dos años L250 y por cinco años L600.



2-Otros factores que toman en cuenta.Evalúan el estado del vehículo, que no anden luces led, que anden los triángulos, extintor y llanta de repuesto.



3-Horarios de las charlas y exámenes.El examen práctico se hace a las 10:00 am, 1:00 pm y 3:00 pm. Las charlas son a las 6:30 am, 9:30 am y 12:30 pm.