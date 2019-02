“Paso peatonal es una urgencia en viveros”

San Pedro Sula, Honduras.



La construcción de los puentes peatonales son un clamor popular, pero también es necesaria una campaña fuerte para que sean utilizados una vez sean edificados.



LA PRENSA recorrió los puntos críticos y, de acuerdo con las opiniones de los sampedranos, en el bulevar del norte, por viveros, donde ya han muerto tres personas, es donde más urge.

“Yo todos los días voy a mi trabajo y cruzo la calle en este bulevar del norte. No solo una vez me han escapado de atropellar, ya deben de ponerle atención”, dice Carlos Méndez, un empleado de maquila.



El peatón tiene derechos y acá no se le respetan, asegura Martina Contreras, una estudiante de Arquitectura.



A juicio de Ramón Medina, especialista en infraestructura, es un tema que ni siquiera requiere de evaluación técnica porque es evidente la necesidad de los puentes.



“No necesariamente tienen que ser aéreos, sino que pueden ser pasos subterráneos”, asegura. En otras ciudades han funcionado muy bien los pasos subterráneos, indicó.



Destacó que ya se saben cuáles son los puntos críticos, pero definitivamente el puente por viveros es el más urgente. En el bulevar del este también hay necesidad de esas estructuras, y una vez se construyan deben obligar al peatón a usarlas para evitar tragedias, manifestó.