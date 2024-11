$!Unah en crisis: ¿Por qué estudiantes prefieren universidades privadas?

Tegucigalpa, Honduras.

Cuando Elena Rodríguez, una joven de 19 años de Tegucigalpa, decidió estudiar la carrera de Trabajo Social —allá por 2021—, su primera opción fue la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la oferta en la universidad pública no cumplía con sus expectativas.

“Ni con mis expectativas, ni con las del mercado laboral. Ya trabajaba en un cargo relacionado a la carrera y al cursar las primeras clases supe que no podía seguir ahí, no si quería graduarme pronto”, contó a LA PRENSA Premium.

“Además, los tiempos no me daban. En la Unah no habían clases virtuales en ese entonces y las pocas que hay ahorita no incluyen a mi carrera”, agregó.

La máxima casa de estudios, atrapada en un sistema presencial y con limitadas opciones de clases en línea, no podía ofrecerle la flexibilidad ni el enfoque tecnológico que Elena necesitaba. Aunque la universidad tenía su prestigio, parecía rezagada en un mundo donde la digitalización y la educación virtual están transformando la manera de aprender.

Como muchos estudiantes en su situación, la joven no dudó en dar el salto a una universidad privada que le ofrecía clases en línea, acceso a plataformas digitales masivas y recursos innovadores. Así, pudo combinar sus estudios con su trabajo, sin que uno impidiera al otro.

Para ella, la decisión fue clara: una educación moderna y adaptada a las nuevas tecnologías valía el esfuerzo de pagar una matrícula y mensualidades que oscilaban entre los tres mil a cinco mil lempiras en el sector privado.

”Fácil no ha sido, pero me matriculé a distancia de forma virtual y eso me ha ayudado mucho a organizarme con mis responsabilidades, trabajo y además me permite manipular más la tecnología”, relató.