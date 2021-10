$!“Pensé que moriríamos ahogados en el río Jicatuyo”

La familia se encontraba a 8 kilómetros de San José de Colinas en una montaña a la que se accede solo por senderos empinados y no hay señal.

“Calixto agitaba su camisa, desesperado con miedo. Todos pensábamos lo peor, porque veíamos que el islote se estaba desmoronando. No queríamos ver morir a estas personas y menos a un menor de edad, le pedíamos a Dios por sus vidas desde la orilla del río”, recuerda.

La familia lo perdió todo y a once meses de la tragedia apenas pueden subsistir alquilando un tierras de cultivo en Trinidad, Santa Bárbara.

Mientras todos los vecinos gritaban celebrando de alegría por la llegada de estos rescatistas, el piloto se preparaba para hacer una maniobra única y tras rodear el cerro a un costado del río, descendió la aeronave y colocó solamente la llanta frontal sobre el islote.

Así se mantuvo en el aire con la llanta trasera suspendida durante algunos minutos. Calixto salió tomado de la mano de su esposa Aurora, quien a su vez sujetó al menor y abordaron el helicóptero para ser llevados a un albergue en San Pedro Sula, donde pasaron las siguientes semanas.

“Estaba clara, me iba a lanzar al agua, pensaba que era casi seguro que moriría ahogada pero a su vez pensaba en el futuro de mi hijo, quien estaba muy agobiado por la cantidad de agua que nos rodeaba en ese momento, él no percibía que podíamos morir -mirá el agua mamá- me decía.Aurora dijo que cuando vieron el helicóptero todo fue alegría y se sintió viva de nuevo, porque podría volver a ver a su familia en Trinidad, Santa Bárbara”, dijo Aurora.