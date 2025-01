$!Deportado: “Yo aconsejo no viajar ahorita, con Trump todo se ha complicado”

“Se siente triste volver así, pero también hay que entender también que viene a ver a su familia uno. No todo está perdido. Como sea, de una u otra manera uno pasa la vida aquí. Lo mejor ahorita es tratar de no viajar, digo yo. Está difícil la situación, más ahora con el nuevo presidente que hay en Estados Unidos ( Donald Trump ), está muy complicado”, dijo con firmeza.

Señala que aunque siempre ha sido dificil cruzar, con Trump todo se ha complicado. E insistió: “ahorita lo mejor es no viajar”. “Yo lo viví en carne propia, cuando estuve encerrado vi que muchas personas iban para su trabajo a las 6:00 o 7:00 de la mañana siendo legales, y la Policía e Inmigración no les daba chance y eran repatriados inmediatamente. Sin oportunidad de ir ante un juez. Nada”, expone.

Johny sabe de los peligros que hay en México . Ha intentado regresar a Estados Unidos, donde vivió por más de 20 años en dos ocasiones y no lo ha logrado. Dice con enorme pesar, que ya ha perdido 1 6,000 dólares (unos 400,000 lempiras) al pagarle a coyotes y no cumplir su plan de no ser atrapado por la “migra”.

Mientras cuenta que con 44 años ha vivido más tiempo en Estados Unidos que en su propio país, ya que emigró siendo muy joven, Johny no deja de añorar aquello que le espera en Charlotte.

Allá vive su hijo mayor que recién se casó y le espera su hogar, sus cosas, su nueva vida. Cuenta que decidió volver al país hace cuatro años porque quería celebrarle los 15 años a su hija, y hacerle ese sueño realidad y lo logró. Luego de la fiesta esperó un tiempo para irse de nuevo, pero las cosas se complicaron.

El segundo intento fue devastador. Aunque en el viaje todo iba bien, todo se le vino abajo cuando su papá enfermó. “Desde la cárcel yo hablaba con él ya enfermo y me decía que volviera, que me iba a esperar, pero hace seis días mi hermana me llamó y me dijo que murió”, contaba con un nudo en la garganta.

Por eso la deportación no le supo tan mal. Quería volver para ir al menos a la tumba donde reposan sus restos. Ayer que volvió se celebraba el novenario de su muerte y solo esperaba un milagro para poder llegar al rezo a tiempo. Entre San Pedro Sula y Choluteca hay más de 350 kilómetros de distancia, un recorrido que le llevaría más de ocho horas.

“Él estaba enfermo y aún así hablábamos casi a diario. Él me decía que me estaba esperando, pero también me dijo que no me fuera. Yo le decía ‘estoy echándole ganas para salir’ -de donde estaba detenido-, pero desgraciadamente Diosito quiso llevarselo antes”, dijo conmovido.

Aunque le siguen sobrando razones para volver a Estados Unidos, García admite que el viaje es duro y en él se pierde mucho, en especial, ese tiempo preciado con la familia.

Moreno García es originario de Choluteca y gracias al apoyo de sus cinco hermanos, sus hijos y su madre, sabe qué saldrá adelante donde sea que esté.