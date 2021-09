Hay oscuridad en tema del aeropuerto Ramón Villeda Morales

SAN PEDRO SULA

A ocho meses de haber recibido la terminal de carga del aeropuerto Ramón Villeda Morales sin haber participado en un concurso internacional, la empresa Adimex, ligada a Palmerola International Airport (PIA), no logra ordenar la operación y frente a sus portones se agolpan choferes y ciudadanos molestos que se quejan por la lentitud en todo el proceso logístico.

Contrario a lo que ocurrió cuando la terminal estuvo bajo la administración de Swissport (2001-2020), que había celeridad y fluidez en el tráfico de mercancías, la situación actual es crítica para todos los usuarios por los dilatados períodos de espera que se reflejan en las extensas filas de camiones frente a sus instalaciones.

Irwin Laínez, un tramitador aduanero con 20 años de experiencia, dice que es testigo de la degradación del servicio ofrecido por la terminal adonde desembarcan importantes aerolíneas como UPS y DHL que transportan carga y encomiendas desde Estados Unidos y otros países.

“En 20 años no habíamos visto tanta lentitud. Es pésimo el servicio que está dando esta nueva empresa. Para que una persona saque carga hay que esperar entre una hora y hora y media. Ni la entrada a los periodistas permiten para que no vean lo que ocurre adentro. Ahora hasta los calzoncillos le revisan a uno”, dijo Laínez.

Periodistas de Diario LA PRENSA han constatado que, en contraste con la flexibilidad que ofrecía Swissport, Adimex prohíbe el ingreso a sus recintos de periodistas y usuarios, entre ellos transportistas que se ven obligados a esperar en las glorietas que últimamente han surgido creando un ambiente de mercado popular.

María Rodríguez (55 años), una ciudadana que llegó de La Ceiba a retirar el féretro que contiene los restos mortales de su hijo José Ricardo Rodríguez (31 años), le dijo a LA PRENSA que “es lamentable lo que pasa en nuestro país con empresas que ganan millones, pero que dan un pésimo servicio”.

“Mi hijo murió en México el 11 del mes pasado. Su cuerpo llegó ayer en un vuelo de Amerijet. Hoy llegamos aquí a las 7:00 de la mañana y son las 12:00 y no sabemos si nos van a dar el cadáver. A nosotros el Gobierno no nos ayudó en nada. Nosotros pagamos el traslado y ahora nos toca estar aquí debajo del sol porque esa nueva empresa no tiene un lugar donde podamos esperar”, criticó.

Al igual que ella, que esperaba frente al portón rotulado con Adimex P-01, decenas de camiones y vehículos livianos hacían fila con choferes que esperaban desesperadamente un turno.

“Aquí afuera tenemos que esperar hasta que nos llamen. Yo tengo el camión vacío y voy a recoger carga. Antes no ocurría esto”, dijo Elías Ávila, chofer de un camión.

En medio de críticas, porque no convocó a una licitación, en enero anterior, el Gobierno le concedió la administración a esa empresa, la cual es parte de Grupo Emco, que junto con el Aeropuerto de Internacional de Múnich construyeron y operarán el aeropuerto de Palmerola.

En marzo, la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (Ehisa) anunció que Adimex había invertido alrededor de L20 millones en equipo, sistema e infraestructura en la aduana La Mesa “para mejorar y agilizar los procesos de exportación e importación de mercancía y bajar un 15% las tarifas del servicio”.

Reacción de Adimex

Diario LA PRENSA, por medio del departamento de relaciones públicas de PIA, le consultó a los ejecutivos de Adimex sobre cuánto tiempo administrará la terminal, sin embargo, no respondieron.

Peter Fleming, director división Aeropuertos Grupo Emco-Múnich, por medio de relaciones públicas, informó que Adimex tomó “la operación el 2 de enero de 2021 de una terminal de carga aérea totalmente destruida y en menos de 15 días” restauraron las operaciones.

“Adimex hizo una inversión inicial de más de L20 millones en remodelaciones y compra de equipo totalmente nuevo. Entre los trabajos del operador logístico se realizó la remodelación en paredes, red eléctrica, cableado, pintura, red de fibra óptica, iluminación y cerco perimetral, entre otras obras. Además, Adimex compró el equipo totalmente nuevo para la terminal de carga de San Pedro Sula”, informó Fleming.

Según él, “el equipo nuevo comprado por Adimex incluye montacargas, básculas, máquinas de rayos X Dual View (Doble visión) de última generación, únicos en Honduras, los cuales cumplen con las más actuales normativas de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de Estados Unidos, vigentes y obligatorios para poder exportar a ese país”.

Falta transparencia

Para Carlos Flores, gerente del Villeda Morales a finales de la década de 1990, la entrega de la terminal de carga a Adimex “fue de una forma que no ha sido transparente”.

“El Gobierno, al terminal la concesión anterior, lo que tenía que hacer era extenderle el contrato a Swissport por un tiempo prudencial mientras hacía la nueva licitación, pero le dieron la terminal al Grupo Emco que es lo mismo que PIA, que quieren que se la den de dedo por 12 años”, dijo Flores.