Miles excluidos de Unah por falta de examen de admisión

Por la suspensión de las pruebas de aptitud académica (PAA) en marzo y junio, más de 25,000 jóvenes no tuvieron este año la oportunidad de ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).

Al menos otros 10,000 aspirantes podrían quedar sin estudiar en el primer período de 2021 si no se lleva a cabo la tercera y última PAA anual programada para el 20 de septiembre de 2020.

Esta prueba, implementada desde 2006 mediante un convenio con CollegeBoard, y aplicada tres veces al año, no se ha efectuado ni una vez en 2020 por la pandemia del covid-19.

En marzo pasado, cuando inició la pandemia por el covid-19, la Unah canceló el examen al que se iban a someter más de 17,400 estudiantes de todo el país.

El segundo examen de admisión estaba programado para el 21 de junio, pero también fue cancelado.

Al quinto mes de la pandemia, la comunidad universitaria aún no tiene respuesta de las autoridades sobre si hará la PAA en septiembre o si implementará otro mecanismo para no excluir, por segundo año consecutivo, a miles de jóvenes egresados de nivel medio.

LA PRENSA buscó contactar al rector Francisco Herrera y otras autoridades de la Unah para obtener una respuesta sobre qué pasará con los jóvenes que aspiran a estudiar en la alma mater, pero no la hubo.

Aplicación

Carlos David Martínez, exdirector de la Unah-vs, señaló que la máxima casa de estudios tiene varias opciones para hacer la PAA y evitar dejar sin educación pública a miles de jóvenes.

“Muchas personas afirman no tener dinero para pagar universidades privadas para sus hijos y la Unah lamentablemente no se pronuncia”, comentó.

Para Martínez, la primera opción viable sería dejar matricular a los bachilleres de forma extraordinaria sin la aplicación de la PAA por el contexto atípico.

Como segunda opción se podría aplicar la PAA de forma presencial bajo estrictos mecanismos de bioseguridad, utilizando todas las aulas y plazas de los campus de la Unah, con un máximo de 20 estudiantes por aula para guardar la distancia.

Problema La comunidad estudiantil afirma que un problema presentado en la modalidad virtual de clases actual por la pandemia es la dificultad para matricular clases. Los estudiantes tienen que hacer cambio de campus para poder matricular y el sistema digital debería ser unificado para garantizar el acceso.

En este caso se requeriría que todos los docentes se integren como supervisores del proceso y que la Unah les dé el equipo de protección, extendiendo la PAA a un fin de semana completo en jornada matutina y vespertina para abarcar a todos los aspirantes.

“Lo importante es no dejar que se pierda una generación de estudiantes. La Universidad es pública y vía Constitución de la República se tiene el derecho a una educación universitaria”, finalizó Martínez.

Rutilia Calderón, exministra de Educación y exvicerrectora académica de la Unah, dijo que durante la pandemia la aplicación de la PAA sigue siendo pertinente y válida para valorar dos de las aptitudes fundamentales para el éxito en los estudios de nivel superior en el ingreso, permanencia y egreso.

“Estas son la comprensión lingüística y la lógica matemática. Este no es un examen de conocimiento, sino de aptitudes, por lo cual en este escenario no hay razón para dejar de aplicarlo”.

La Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) aplicó el segundo examen anual de admisión a miles de aspirantes al aire libre en el Estadio Olímpico-68.

Calderón considera que lo más adecuado, para salvaguardar la salud de estudiantes y personal a cargo de la prueba, es elaborar un protocolo con medidas de bioseguridad que deben socializarse oportunamente con todos los aspirantes y encargados de supervisar el examen.

“Conocemos de otras instituciones de educación superior en América, que al igual que la Unah, tienen la categoría de ser macrouniversidades como la Unam de México y la Universidad de Santiago de Chile, en las que hay ya algunas buenas prácticas aplicando estos protocolos.

Entonces tiene que haber una reorganización en la aplicación de la PAA, redistribuir los espacios físicos para que estos cumplan con las normas de bioseguridad, como ventilación, una sola vía de salida y entrada, agua y jabón, obligatoriedad del gel antibacterial y reorganización del número límite de personas en los espacios”, comentó.

Para la experta en educación, en donde hay mayor número de aspirantes como Ciudad Universitaria y Unah-vs habrá que buscar locales fuera de los campus y valorar que la prueba no se aplique en un solo día, sino en varios para garantizar a todos los aspirantes el acceso a la prueba.

Calderón afirmó que la Unah debe buscar los mecanismos de inscripción para primer ingreso porque a nivel de las universidades privadas la matrícula ha bajado y el número de aspirantes a la Unah podría aumentar.

“Siendo la Unah la rectora de la educación superior en el país tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a quien tenga los méritos académicos para ingresar. Aplicar la PAA mediante un sistema digital no es lo más conveniente por las condiciones del país, sabemos del problema de acceso a Internet en la mayoría de la población y no hay una red pública para ingresar en la red.

Asimismo, se debe garantizar la seguridad del usuario, que realmente el aspirante sea quien haga la prueba”, finalizó.

Transporte

Isbela Orellana, exdirectora de la Unah-vs y docente de Ciencias Sociales, dijo que para poder aplicar la PAA, la Unah además de disponer de sus aulas tendría que buscar espacios externos para distribuir la totalidad de la población de aspirantes y de esta forma respetar la distancia de bioseguridad.

Además, el transporte deberá estar habilitado y la Universidad tendrá que disponer de más personal para que participen en el proceso.

Prematrícula III PAC La prematrícula del tercer período en la Unah arranca este viernes 28 y finaliza el 2 de septiembre según calendario académico

“Ya está la programación del tercer período, y yo me pregunto con qué estudiantes vamos a trabajar. Normalmente los estudiantes que cursan el tercer período son los que hicieron la primera PAA en marzo. Los que hacen la prueba en junio y septiembre son para el siguiente año”, dijo.

Para Orellana, de no poder hacerse la prueba presencial, el CollegeBoard tendría que tener la capacidad de aplicarla en línea previa solicitud de la Unah.

“El CollegeBoard tiene años de aplicar la prueba de aptitud de forma virtual en la Escuela Internacional de SPS para quienes van a universidades externas”, agregó.

Marco Rubí, secretario de la junta electoral de las elecciones estudiantiles que se debieron celebrar el 22 de abril de 2020, dijo que no es viable hacer la prueba de forma presencial porque no hay transporte y las salidas están restringidas a dígitos. Se podría hacer la PAA de forma virtual, pero no todos tienen Internet o computadoras, por lo que una opción viable podría ser suspender la prueba temporalmente para que los jóvenes tengan acceso a la matrícula.