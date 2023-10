Travesura literaria en otoño

No cabe duda que los tiempos han cambiado drásticamente con la llegada de este boom tecnológico de Iphones, tablets y ordenadores de última generación. Una avalancha de tecnología que a los mayores muchas veces aturde y a los menores quita el deleite de leer un cuento impreso e ilustrado a todo color. Afortunadamente en medio de toda esta maraña del internet, surgen publicaciones que vienen a rescatar a los menores de los monstruos en que pueden convertirse los modernos aparatos si su uso no es regulado adecuadamente por los padres de familia. Me refiero a publicaciones como Ratoncito Travieso, una obra infantil escrita en el otoño de su vida, por la excatedrática de Español María Luisa Martínez. Se trata de un cuento picaresco, redactado con un estilo sencillo y ameno que puede ser comprendido hasta por un niño que acaba de aprender a leer. María Luisa Martínez es egresada como Profesora en Letras de la Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán, ahora Universidad Pedagógica. Su amor por la literatura tiene también una vena hereditaria, ya que su padre Juan Antonio Martínez Calderón hilvanaba poemas en sus ratos libres, algunos de los cuales fueron publicados por Diario La Prensa en los albores de este rotativo.

Ratoncito Travieso es una obra completa, tomando en cuenta, además, la calidad del papel, las artísticas ilustraciones que apoyan el texto, y la gloriosa portada de un ratoncito devorando un escrito. La nota introductoria fue escrita por el director de la Academia Hondureña de la Lengua, el doctor y escritor Víctor Manuel Ramos, lo que dice mucho del prestigio de esta travesura literaria.

El cuento relata las diabluras de un ratoncito que apareció de repente en la vivienda de una distinguida familia. Es un relato basado en un hecho real, narrado por una de sus hijas con gracia y lujo de detalles. Le contó lo que estaba pasando en su vivienda por la presencia de un ratón que de inicio asustó a los pequeños, según manifestó María Luisa durante el lanzamiento reciente del libro. “Lo escribiré en forma de cuento”, dijo al escuchar el relato y empezó a hacer uso de su pluma. Ella cree firmemente que la literatura es una herramienta eficaz para fortalecer las habilidades intelectuales desde la niñez. Cuentos como este son un aporte a la cultura, que sin duda contribuyen a incentivar el amor de los niños por la lectura, tan urgente en esta vorágine cibernética.