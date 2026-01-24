San Pedro Sula bajo ataque

Hay guerras que se ven y se anuncian. Y hay otras que no se declaran, pero se notan.Se notan cuando una conversación se rompe, cuando el chat se llena de sospechas y cuando la gente repite “verdades” que nadie puede explicar de dónde salieron.

A esa guerra, sin fusiles pero con pantallas, se le llama Guerra de Cuarta Generación.

No se trata de tomar un territorio, sino de tomar la percepción. No se trata de derrotar ejércitos, sino de erosionar la confianza, fracturar la cohesión social y convertir la duda en costumbre. Su campo de batalla es la mente colectiva. Su munición son narrativas, emociones, rumores, silencios y saturación informativa.

Y no, no es un fenómeno exclusivo de la política. El sector empresarial también lo está viviendo. Hoy, una empresa enfrenta riesgos no solo por fallas operativas, sino por narrativas instaladas: ataques reputacionales, rumores convertidos en “certezas”, campañas de presión que alteran decisiones, clientes y mercados. Cuando la confianza se debilita, el costo lo paga la economía, aunque no aparezca en los indicadores.

Jean Baudrillard lo describió como “el crimen perfecto”: la realidad es asesinada y reemplazada por simulacros.

La representación se vuelve más poderosa que el hecho, y el espectáculo termina sustituyendo la verdad. En ese terreno, cualquiera puede ganar una batalla sin demostrar nada: basta con imponer una versión.

El proceso electoral reciente también lo evidenció: saturación emocional, fragmentación del juicio público, desconfianza sembrada antes de la prueba. En la Guerra de Cuarta Generación no siempre se gana convenciendo; muchas veces se gana agotando, dividiendo y contaminando.

El daño final no es solo democrático. Es económico, social y psicosocial. Incluso golpea la salud mental: una sociedad expuesta a manipulación permanente termina viviendo en alerta, irritación y desesperanza.

Por eso, en los próximos días abriré esta conversación en un espacio universitario, no para dramatizar el mundo, sino para explicarlo con rigor y sin consignas.

El jueves 29 de enero, a las 6:00 p. m., en San Pedro Sula, en la Universidad de San Pedro Sula (USAP), se desarrollará la conferencia magistral:“Guerras de Cuarta Generación: narrativas de poder y conflicto en la democracia contemporánea”.