Le dijeron que no entrara a Kilómetro y no hizo caso; era el encostalado de Ticamaya

Fotos en vida de Josué Enemías Mejía, un joven de 17 años que apareció muerto dentro de un costal azul en el sector Ticamaya de San Pedro Sula.
La mañana de este martes 31 de marzo, las autoridades fueron alertadas de que la presencia de una persona encostaladas en la cartetera Ruta Nacional 71 (RN-71), a la altura de Ticamaya.
Las autoridades confirmaron que había un cuerpo dentro de un costal azul y llamaron a medicina forense.
Horas mas tarde se confirmó que la persona muerta era un jovencito de 17 identificado como Josué Enemías.
Se informó que este joven frecuentaba el sector de Kilómetros en Choloma, un lugar plenamente identificado como peligroso y comtrolado por bandas delictivas.
De acuerdo al informe preliminar, el joven vivía en la colonia San Carlos de Choloma, a varios kilómetros de donde hallaron su cuerpo.
Según se conoció, el joven seguía yendo al lugar pese a la advertencia que le habían dado.
En publicaciones recientes de la Policía Nacional, específicamente la UMEP 10 de Choloma, Cortés, ha hecho operativos y el último hecho violento que se registró en este sector fue un parricidio.
Aunque el parricidio no tiene nada que ver con bandas que lideran el sector, en Choloma. Kilómetro es un sector con historial de violencia.
La misma UMEP 10 ha estado publicando fotos de operativos en la carretera CA. Tampoco han salido las autoridades a confirmar que en Kilómetro haya sido asesinado José Enemías Mejías.