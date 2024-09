¿Qué tan congruente es usted?

¿Por qué tanta gente dice algo, y actúa justamente en forma contraria?

Una ama de casa regaña a su hijo por no proceder a los deberes del colegio en cuanto llega a la casa sin esperar hasta el último momento. Y enseguida se sienta frente al televisor a disfrutar de su novela favorita y deja el arreglo de la cocina para cuando ya no tenga otro remedio que hacerlo. Un economista da opiniones con gran firmeza sobre lo que hay que hacer para mejorar la situación del país, pero en su casa la economía doméstica en un desastre colosal, a pesar de sus altos ingresos. Un profesor universitario recrimina a sus alumnos por no estudiar bien. Y él mismo se presenta a clase sin haberla preparado.

Aparentemente no es fácil ser congruente en lo que pedimos y lo que hacemos. Quizá no deberíamos juzgar con tanta dureza a los que cometen estos desafueros, quizá lo ven natural . Pero déjeme decirle que vale la pena luchar por conseguir el hábito de lograr ser congruente. Siempre recordaré el consejo que me dio hace ya muchos años un hombre llamado Duncan Ellers.

Fue él quien me entrenó como Trainer en los Cursos Dale Carnegie. Nos encontrábamos en Santo Domingo, República Dominicana, y yo hacía mis pininos dentro de la Organización Dale Carnegie. “Si es bueno para los demás, es bueno para ti”, me dijo refiriéndose a los principios de relaciones humanas que enseñamos. En otras palabras, debemos luchar por practicarlos primero nosotros. ¿Valió la pena seguir este consejo? Siempre se le agradeceré, porque ser congruente entre lo que enseñamos y lo que hacemos es la forma de ganarnos el derecho de dirigir estos mundialmente famosos entrenamientos, y de vivir una vida más plena y mas productiva.

“Pobre del vendedor que no cree en su producto” decía Dale Carnegie. Una lección que tarde o temprano todos acabamos por aprender, es que no basta con decir, hay que actuar de acuerdo a lo que decimos si queremos que esto tenga efecto, resultado. No se pase pues la vida diciéndole a todo mundo lo que debe hacer. ¿Por qué no trata de predicarles mejor con el ejemplo?

LO NEGATIVO: Decir algo, actuar diferente.

LO POSITIVO: Beneficiarnos nosotros primero de aquello que pensamos que es bueno para los demás.