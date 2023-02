“No ensucies la fuente donde has apagado tu sed”: Willian Shakespeare.

Podemos tan solo imaginar la grandeza de la galaxia en que vivimos, la estrella más cercana a nuestro planeta, diferente del sol, está a 4.3 años luz de distancia; esto significa que la velocidad de la luz es 299.728 kilómetros por segundo, es aproximadamente 1,080 millones de kilómetros por hora y si lo comparamos con la velocidad promedio de un avión que puede ser promedio 800 kilómetros por hora, es increíble la velocidad de la luz.

Para tener una idea si usted toma un avión en un vuelo para Asia puede durar hasta 23 horas, si tomara ese mismo avión hacia el sol un jet jumbo sin escalas tardaría veintiún años y los que se quisieran ir en carro sería unos 200 años sin contar las horas de poner gasolina y descansar.

Mientras el viaje de la luz hacia la Tierra es de solo ocho minutos y veinte segundos.

La mayoría de las estrellas que se ven en la noche están entre cien y mil años luz de distancia, sabiendo que no son ni siquiera las estrellas más lejanas en nuestra diminuta galaxia; cuando usted mira una de las estrellas que está a 4,000 años luz de distancia, en realidad ve la luz que salió de ella aproximadamente en la época en que Abraham se casó con Sara, y ha estado viajando a una velocidad de 1,080 millones de kilómetros por hora, sin parar ni disminuir y apenas ahora llega a la Tierra. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra?

He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener; ¿Cuánto menos esta casa que yo te he edificado? 1 Reyes 8:27 RVR60.

Cualquier problema que esté pasando no se limite porque Dios es Real y será de una forma inusual que dará su respuesta honrando su grandeza.