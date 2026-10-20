Un amigo, que pidió omitir su nombre, estuvo a punto de sacar de circulación para siempre a un motociclista que apareció de la nada cuando él entraba, con su automóvil, a un carril de la carretera CA-5 por la que circulaba el joven de la moto. Vestido completamente de negro sobre el vehículo de dos ruedas del mismo color, parecía un enorme avispón caído del cielo cuando colisionó con el carro de mi amigo. Este aceptó su culpabilidad, ya que el motorizado tenía su derecho de vía, pero arguye que él no lo avistó porque el muchacho circulaba a exceso de velocidad y ni siquiera llevaba puesto el chaleco reflectivo que exigen las autoridades de Tránsito.

Nuestro relatante tuvo que correr con los gastos de hospitalización del amante de la velocidad y los daños de la moto.Muchos motociclistas como el de este relato, especialmente jóvenes, suelen vestirse de negro para identificarse como audaces cuando corren violentos en sus máquinas, formando así “plagas motorizadas”, como las llama mi amigo, esparcidas por todo el territorio.

Debemos hacer notar que no nos referimos al grupo “Harleros de Honduras”, una asociación de expertos veteranos propietarios de las emblemáticas motocicletas Harley-Davidson. Han organizado rodadas y paseos turísticos a destinos nacionales, con todas las medidas de seguridad.

Su actuar es todo lo contrario a los piques y las acrobacias de la muerte que realizan hasta menores de edad, con el consiguiente incremento de las estadísticas relacionadas con accidentes a causa de estas macabras prácticas. He aquí los números: las motocicletas están involucradas en aproximadamente el 70 por ciento de los accidentes de tránsito a nivel nacional, de acuerdo con reportes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

Aparte de incumplir la exigencia de circular, día y noche, con el chaleco reflectivo, muchos motociclistas no dotan sus vehículos de las imprescindibles luces viales y, en muchos casos, arman sus motos con piezas usadas de diferentes marcas. Estas motocicletas “híbridas” son más propensas a sufrir desperfectos en plena marcha.

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Los accidentes de motocicleta más comunes ocurren principalmente en cruces y carreteras abiertas, principalmente cuando un automóvil gira en U para hacer un retorno y corta el paso al motociclista, como sucedió en el caso de mi amigo. Su historia me la contó para que sirva de lección, tanto para conductores de motocicletas como de vehículos en general. En lo particular, estimo que con una vida que se salve por la concientización que haya plantado mi escrito en esa persona, habrá valido, en supremacía, la pena de publicarlo.