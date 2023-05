¡Listos, fuego, apunten!

Me encontraba con mi nieto Iván Emilio en una ferretería. Mientras buscábamos en los estantes lo que necesitaba, le comenté que los faros de mi automóvil estaban como empañados, y le pregunté si su amigo Memo, que tenía por aquel entonces un taller automotriz, podría aclararlos.

Sin dejar de caminar, Iván Emilio sacó su celular, habló con su amigo y le explicó el problema. Al terminar la brevísima conversación, me dijo “problema resuelto, llévalo al taller y te lo arreglará sin costo”. Pensé que quienes alcanzan el éxito, están orientados a la acción. Él lo hizo, se alistó, hizo fuego y después apuntó la solución.

Como Trainer Dale Carnegie, he entrenado muchos vendedores. El problema de gran cantidad de ellos es que pasan incontable tiempo analizando, conociendo más el producto, estudiando libros sobre cómo abrir las puertas de sus clientes y cerrar más ventas. La puerta más difícil de abrir para ellos es la de su casa, para entrar en acción visitando clientes. Rabinadranaath Tagore escribió “No se puede cruzar el océano limitándose a mirar el agua”.

¿Lanzarse a la acción sin analizarla? No, pero cuidado con la “paralasis por análisis”. Martin Luther King Jr. nos dijo “Solo tienes que subir el primer peldaño con fe. No tienes que ver toda la escalera”. Con frecuencia tenemos un sueño y como no vemos bien como lo vamos a lograr, nos da miedo dar los primeros pasos. Al manejar entre dos ciudades en carretera iniciamos y las curvas, las subidas y bajadas llegarán en su momento.

Así que lo correcto es: “Listos, disparen, apunten” Ya iremos corrigiendo la puntería. ¿Y qué de los fracasos? Tomás Alba Edison, probó cientos de filamentos que no sirvieron, hasta que dio con el correcto para hacer funcionar la bombilla eléctrica. Los fracasos son inevitables en la vida, pero son fuente de aprendizaje, que acabará conduciéndonos al éxito. Nada va a ocurrir a menos que actuemos. Haremos bien en comprender que la palabra “satisfacción” termina en “acción”.

LO NEGATIVO: Sustituir la acción, con la inercia justificándola en análisis, ya inútiles.

LO POSITIVO: El universo no nos recompensará ni siquiera por lo que sabemos, sino por lo que logremos.