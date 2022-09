“Quién se atreverá a poner límites al ingenio de los hombres? Galileo Galilei. Una persona ingenua es inocente y carente de malas intenciones, son personas bondadosas, confiables y viven sobre la idea de una ilusión, son víctimas de sí mismas, ya que confían en todo y todos, no hay razón para quitar la ingenuidad, pero sí protegerla, son personas lineales, fieles a sus principios; esto debería ser una virtud y no un defecto, la sociedad en sí no valora esta virtud al contrario por envidia, ignorancia o interés puede ser que menosprecien a las personas que son ingenuas y los más lamentable es que muchos usan la ingenuidad para manipular; muchos hacen sentir a las víctimas más inteligentes y la tendencia en la sociedad es ir por el camino fácil el cual es la maldad”. “El ingenuo cree todo lo que le dicen; el prudente se fija por donde va”. Proverbios 14:15 Biblia al día 1989. Hay un reto a la ingenuidad y solo es posible con el discernimiento espiritual, el apóstol Juan nos dice no creáis a todo espíritu y probad los espíritus; está el espíritu del anticristo y el espíritu de Dios; el costo de la falsa enseñanza puede llevar a mezclas y falsas herejías y en muchos casos la apostasía. Llama la atención que él se dirige diciendo: “Amados, no creáis a todo espíritu “1 Juan 4:1 RVR60. Es el tiempo de probar los espíritus, es la palabra “dokimazo”, que significa prueba de metales; es el crisol, que esa vasija especial sea una palabra de Dios la que nos proteja en todo tiempo. “Las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, siete veces refinada”. Salmo 12:6 LBLA. El diseño original es la imagen y semejanza de Dios expresar el poder tener una mente activa, auténtica, iniciativa, flexibilidad, valentía y determinado. La capacidad de innovar es innata avancemos.