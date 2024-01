Elecciones en México y EUA

Migrantes y activistas en la frontera mexicana expresan su preocupación porque este 2024 coinciden las elecciones presidenciales en México y Estados Unidos, por lo que temen que esto derive en mayores restricciones y en deportaciones.

Tanto los migrantes como los representantes de albergues de Ciudad Juárez, urbe fronteriza con Estados Unidos que se ha convertido en el epicentro de la crisis, esperan que cuando cambien los gobiernos en ambos países las leyes se endurezcan, como lo hizo el mes pasado el gobernador de Texas, Greg Abbott.

El factor más preocupante es el regreso del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021), quien ha intensificado su retórica antiinmigrante, expuso el pastor Francisco González, de la Red de Albergues Somos Uno por Juárez.

“Al momento de que cambie el gobierno, probablemente se vayan a endurecer las leyes, como el caso de Texas, donde está esta ley que acaban de aprobar, donde lo que se va a lograr es una discriminación, que se aumente la discriminación racial”, ahondó el pastor.

Mientras México celebrará elecciones el 2 de junio, con la oficialista Claudia Sheinbaum como puntera en las encuestas y una probable continuidad de las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, Estados Unidos tendrá sus comicios el 5 de noviembre con una posible nueva disputa entre el mandatario Joe Biden y Trump.

Los comicios ocurrirán tras cifras históricas en diciembre de personas que buscan entrar a Estados Unidos en la frontera con México, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirmó el mes pasado la llegada de más de 2,2 millones de migrantes de enero a noviembre.

Pero el pastor González consideró que las campañas no frenarán la migración porque hay personas que ya no ven ninguna otra opción en sus países más que llegar a Estados Unidos. “Mucha gente se viene porque no le queda de otra, esa gente, aunque las leyes sean más duras, se va a seguir viniendo, pero ahora con mayor riesgo”, explicó el director de una red que agrupa a 13 albergues religiosos en Ciudad Juárez.