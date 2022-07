En el mundo de la computación, “hotmail.com” suena familiar. Un creativo joven inmigrante hindú, llamado Sabeer Bhatia, fue su fundador. ¿A qué atribuye él, haber tenido esa iniciativa? A un incidente que le ocurrió poco después de llegar a los Estados Unidos. Hizo a conciencia un trabajo que debía presentar en la universidad. Pero quedó muy sorprendido y desconsolado cuando recibió una calificación muy baja. Pero esa experiencia acabó por dar un vuelco a su vida. “Toda mi educación la había recibido en un sistema basado en conocimientos. Cuando me pidieron que redactara un trabajo, hice un resumen de lo que decían los libros. El maestro me explicó que el objeto de redactar un trabajo era aportar lo que yo pensaba sobre esos conocimientos, no concretarme a describirlos”.

Desde entonces se dio cuenta que debía pensar acerca de las cosas y las situaciones. Por ejemplo, en la religión hindú, la vaca se considera sagrada y nadie come su carne. Él quería saber por qué. Nadie parecía poder explicarlo. Siguió indagando. Descubrió que antiguamente la vaca era más valiosa por sus productos lácteos que por su carne. Con el correr de los siglos, la gente comenzó a cantar las alabanzas de los ríos, el sol, la naturaleza y alguien incluyó a la vaca. Parece ser así como surgió el hecho aceptado por los hindúes, de que no deben comer carne de vaca. Como nadie lo objetase, quedó como una verdad indiscutible. A Bhatia le pareció un absurdo, así que comió muchas hamburguesas en los Estados Unidos sin sentimiento de culpa alguno.

El preguntarse el cómo y el por qué de todo, le hizo surgir la idea de un correo electrónico que pudieran usar gratuitamente miles y miles de personas, y fue así como creó “hotmail.com”. A algunos les parecía una locura, pero siguió adelante. Finalmente, el concepto se hizo realidad, y la fortuna y la fama llegaron para Sabeer Bhatia.

LO NEGATIVO: Aceptar todo, sin analizar si debemos estar o no de acuerdo con ello.

LO POSITIVO: Pensar, investigar para poder decidir lo que debemos de aceptar o lo debemos inteligentemente rechazar.