Análisis de la “Política” de Aristóteles

La alternabilidad era un criterio importante, porque “cuando se desempeñan por poco tiempo las funciones públicas no es tan fácil causar el mal como cuando se permanece en ellas mucho tiempo”.

Él daba enorme valor al respeto a la ley en el manejo de los estados. “Solo hay constitución allí donde existe la soberanía de las leyes” era un marco aceptado y usual en todos los tipos de constituciones.

Aunque existían revoluciones y liderazgos fuertes, no se consideraba legítima la toma del poder por la fuerza ni el gobierno dictatorial. Un golpe militar o una dictadura personal eran contrarios a los valores sociales, e ilegítimos sin otro soporte. “En todos los Estados bien constituidos lo que debe cuidarse es en no derogar lo más mínimo la ley y evitar con el más cuidadoso esmero, el atentar contra ella ni en poco ni en mucho”.

Otro tema importante era la diferencia de intereses de las distintas clases sociales.

Él consideraba, sin necesariamente preferir la democracia, que “la ambición de los ricos ha arruinado más Estados que la ambición de los pobres”. Esto es porque los últimos solo aspiran a conservar su libertad y haberes modestos, mientras que los primeros pueden causar mucho más daño si secuestran el Estado para su beneficio.

Las ciudades-estado permitían formas de gobierno con la posibilidad de ley y justicia, pero tenían una deficiencia importante.

Su naturaleza no era escalable, al no haber descubierto los principios de representación. Mientras no se concibiera la posibilidad de representación (los ciudadanos de una ubicación eligiendo a alguien con un mandato de participar a nombre de ellos en un órgano de legislación o gobierno), la participación ciudadana estaba limitada a una zona geográfica pequeña basada en una ciudad.