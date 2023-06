El rover chino Zhurong ha descubierto indicios que las dunas marcianas pudieron estar cubiertas de escarcha hace 400,000 años. Y más al oeste, el vehículo Perseverance de la NASA encontró indicios que una vía fluvial se abrió paso en el cráter Jezero.

Zhurong, llegó a Marte en mayo de 2021.El rover identificó casi de inmediato rasgos que sugieren la presencia de agua cerca de la superficie, y los investigadores no tardaron en informar de la presencia de minerales hidratados en la zona.

Ahora, Zhurong ha encontrado más indicios de agua en la superficie marciana, y de una época más reciente.

Las dunas de arena cercanas al rover han desarrollado una corteza que probablemente se formó al interactuar el agua con los minerales.

El 18 de febrero de 2021 había llegado Perseverance. Observó lo que parece ser el cauce de un río con más de 20 metros de profundidad en algunos lugares, según la altura de las formaciones rocosas que los científicos creen que se trata de bancos de arena.

Después que un impacto formara el cráter Jezero, los científicos piensan que el agua de las redes de valles cercanos fluyó hacia el lugar para formar un lago profundo hace miles de millones de años, cuando el agua aún corría por la superficie.

Las imágenes captadas por el Perseverance en febrero y marzo proporcionan pruebas de al menos una corriente rápida. Piedras gigantescas, arrastradas por el agua del río, cayeron en una serie de bandas curvas, como filas de adoquines en el lecho.

Un avión que aterriza en China y no en Estados Unidos, indicios en el CAF y no de un acuerdo con el FMI, caudales de dólares para lobby y formaciones rocosas ante el principal socio, contradicciones pero no en el lecho, como la presencia de agua en Marte.