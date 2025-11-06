Wifredo Lam vuelve al centro del arte moderno con su obra más monumental

Por Victoria Burnett/The New York Times International La pintura fue extremadamente difícil de conseguir, razón por la cual Christophe Cherix, director del Museo de Arte Moderno de Nueva York, lucía jubiloso en agosto al contemplar “Grande Composition”, una imponente obra sobre papel de 1949 del artista cubano Wifredo Lam. “Esta es la obra más grande y la más ambiciosa realizada por el artista”, dijo Cherix. “Y jamás había formado parte de una retrospectiva”. Hasta ahora. La obra, realizada en óleo y carboncillo, que retrata a figuras extrañas, mitad humanas, mitad equinas, fue adquirida recientemente por el museo para su primera gran retrospectiva de Lam (1902-1982), un artista formado en Europa cuyas obras surrealistas expresaban la experiencia afrocubana.

El proceso de adquisición de "Grande Composition" ofrece una ventana a un minucioso esfuerzo de tres años por parte de Cherix y Beverly Adams , curadora de Arte Latinoamericano del museo, para reunir obras de arte e investigación que arrojarán nueva luz sobre Lam para una importante retrospectiva que iniciará el lunes. De unos 4 metros de ancho y 3 de alto, "Grande Composition" era demasiado grande para moverla sobre su bastidor y demasiado delicada como para enrollarla con facilidad. Había estado colgada durante unos 20 años en un departamento parisino y no se ha expuesto al público desde 1963. Esto no disuadió a Cherix, quien a principios del año pasado viajó a París con Adams. "Fuimos suplicantes" a ver el cuadro, dijo entre risas. Los curadores realizaron cinco o seis viajes más a París. Localizaron a la restauradora francesa Isabelle Drieu La Rochelle , quien había instalado la obra. Y, tras meses de negociaciones, la compraron a su propietario. En julio, cinco restauradores se apiñaron en el vestíbulo parisino y bajaron el cuadro sobre un caballete, moviéndose a su alrededor "como bailarinas en puntas". Lo enrolaron con una capa de película protectora en un tubo de medio metro de diámetro y lo transportaron en avión a Nueva York. La exposición argumenta que Lam fue uno de los pioneros del Modernismo, inventando una práctica singular al pintar al óleo sobre enormes hojas de "humilde" papel kraft; pintando al óleo sobre lienzo con una delicadeza similar a la de la acuarela; y utilizando pinturas improvisadas como pegamento mezclado con pigmento y pintura para casas. Adams dijo que también buscaba posicionar a Lam como un artista transnacional que creó "un nuevo tipo de espacio para alguien interesado en la diáspora africana en el Caribe". "Todos conocemos a Lam, pero en realidad no lo conocemos", añadió Adams. "Tenemos mucho que aprender".

Un cubano entre lo surrealista