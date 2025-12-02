Revelan secretos: por qué un paciente desarrolla Alzheimer y otro no

Por Paula Span / The New York Times International Durante años, los dos pacientes habían acudido al Centro de Memoria Penn de la Universidad de Pensilvania, donde los investigadores dan seguimiento a personas con deterioro cognitivo a medida que envejecen, así como a un grupo con cognición normal. El hombre y la mujer habían acordado donar sus cerebros después de su caída para investigación futura. “Ambos estaban muy dedicados a ayudarnos a comprender el mal de Alzheimer”, dijo Edward Lee, neuropatólogo que dirige el banco de cerebros en la universidad. El hombre falleció a los 83 años con demencia. Una autopsia mostró grandes cantidades de placas amiloides y ovillos neurofibrilares de tau, las proteínas asociadas con el mal de Alzheimer, diseminadas en su cerebro. Los investigadores también encontraron huellas de varios accidentes cerebrovasculares.

En cambio, la mujer, que tenía 84 años cuando falleció de cáncer cerebral, "apenas presentaba patología de Alzheimer", explicó Lee. "Le habíamos realizado pruebas año tras año y no presentaba ningún problema cognitivo". El hombre vivía a pocas cuadras de una autopista que atravesaba el centro de Filadelfia. La mujer vivía a pocos kilómetros, en un suburbio rodeado de bosques. La cantidad de contaminación del aire a la que ella estaba expuesta específicamente, el nivel de partículas finas llamadas PM2.5 era menos de la mitad de la de él. "La calidad del aire en el que uno vive afecta tu cognición", afirmó Lee, autor principal de un artículo publicado en noviembre en JAMA Neurology, uno de varios estudios recientes que demuestran una asociación entre las PM2.5, una neurotoxina y la demencia. Los científicos han estado rastreando este vínculo durante al menos una década. En el 2020, la Comisión Lancet agregó la contaminación del aire a su lista de factores de riesgo modificables para la demencia. Sin embargo, el Gobierno estadounidense está desmantelando los esfuerzos de Administraciones anteriores para reducir la contaminación atmosférica vía la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables. Las partículas provienen de diversas fuentes: emisiones de centrales eléctricas, gases de fábrica, escapes de vehículos motorizados y, cada vez más, humo de incendios forestales. De los tamaños de partículas, las PM2.5 "parecen ser las más dañinas para la salud humana", dijo Lee, porque figuran entre las más pequeñas. Fácilmente inhaladas, entran al torrente sanguíneo y circulan por el cuerpo; can travel de la nariz al cerebro.

La mayor investigación hasta la fecha