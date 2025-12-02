Piloto fallece por alergia a la carne provocada por una garrapata

Por Joseph Goldstein / The New York Times International Brian Waitzel, piloto de JetBlue de 47 años, fue a una carne asada donde comió una hamburguesa alrededor de las 15:00 horas. Regresó a su casa en Nueva Jersey y cortó el césped durante una hora. A las 19:20 horas estaba en el baño, vomitando. Para las 19:37 horas, estaba inconsciente. Poco después, su hijo intentaba reanimarlo. Waitzel fue declarado muerto esa misma noche. Su familia no tenía idea de qué había causado su muerte. La conclusión de la autopsia: “Muerte súbita inexplicada”. Ahora, más de un año después, los médicos han vinculado su muerte a una amenaza creciente: una alergia a la carne roja provocada por una picadura de garrapata. Publicaron recientemente sus hallazgos en una revista médica, afirmando que se trata de la primera muerte de este tipo relacionada con la alergia transmitida por garrapatas, llamada síndrome alfa-gal.

Los casos de síndrome alfa-gal se han disparado. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos estimaron en el 2023 que entre 96 mil y 450 mil personas en todo Estados Unidos podrían haber desarrollado la alergia desde el 2010, aunque muchos lo desconocían. Los especialistas en enfermedades instantáneamente a las personas a hacerse la prueba de alfa-gal si se enferman gravemente horas después de comer carne roja. Los especialistas también instantánean a los médicos en regiones con alta incidencia de garrapatas a considerar que un paciente con episodios repetidos de dolor abdominal y vómito podría estar experimentando un shock anafiláctico, no una infección estomacal. La alergia suele desencadenarse por la picadura de la garrapata estrella solitaria, que ha proliferado en Nueva York y Nueva Jersey en las últimas décadas. En el 2024 se reportaron más de 400 casos de síndrome alfa-gal en Nueva Jersey. La alergia puede causar urticaria, náuseas, diarrea o shock anafiláctico. Los síntomas, que generalmente aparecen varias horas después de comer carne, pueden ser lo suficientemente graves como para que los pacientes busquen atención médica de emergencia. La alfa-gal es una molécula de azúcar que se encuentra en la saliva de algunas garrapatas, incluyendo la estrella solitaria. También se encuentra en muchas carnes rojas. La picadura de garrapata puede desencadenar una respuesta inmunológica sobreactivada en algunas personas, provocando una reacción alérgica grave la próxima vez que entre en contacto con ella. Muchas personas que son picadas por una garrapata estrella solitaria nunca desarrollan alfa-gal, e incluso muchas de las que presentan los anticuerpos delatores nunca parecen tener una reacción alérgica a la carne roja, dijo Erin McGintee , alergóloga e inmunóloga del Estado de Nueva York. Algunas personas con esta afección no sólo son alérgicas a la carne de res, cerdo y cordero, sino que tampoco toleran la leche. Algunas pueden con el tiempo volver a comer carne roja sin problemas. En el caso de Waitzel, el primer indicio de enfermedad llegó en agosto del 2024, durante un viaje familiar de campamento al Lago George, en el Estado de Nueva York. Cenaron bistec. Cuatro horas después, Waitzel se despertó y comenzó a vomitar. Tenía una diarrea incontrolable. Luego cesó. Volví a dormirse. "Saltó de la cama a las 7:00 horas como si nada", recordó Pieper Waitzel , su viuda. Hizo con su familia una caminata de ocho kilómetros. Unas dos semanas después, falleció.