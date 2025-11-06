Jafar Panahi: el cineasta que convirtió la cárcel en su estudio de filmación

Por Nicole Sperling/The New York Times International El cineasta iraní Jafar Panahi ha sido encarcelado dos veces por hacer películas sobre su país. Pero esto no lo ha detenido. En el 2010, fue sentenciado a seis años de prisión por “propaganda contra el Estado”. Fue liberado después de tres meses. En el 2022 fue arrestado nuevamente y cumplió siete meses en la cárcel, que incluyeron horas de interrogatorios con los ojos vendados. Panahi transformó la experiencia en una nueva película, la ganadora de la Palma de Oro “It Was Just an Accident”, que examina los efectos de la tortura tanto en la víctima como en el torturador.

Otros hombres podrían haberse duplicado ante esas experiencias. Para Panahi, ahora de 65 años, fueron revitalizadoras. “La verdad es que no conozco otra cosa que el cine, así que me preparo para todo y acepto todos los precios a pagar”, dijo.

Las voces que inspiraron su regreso al cine

Panahi no pensaba en hacer cine cuando estuvo en prisión la última vez. Estuvo recluido en una celda con 300 presos, entre 30 y 40 de ellos por motivos políticos. Dijo que pasó el tiempo escuchando las historias de vida de los reclusos. NYTimes International Weekly Newsletter Los mejores reportajes e historias con el sello del mejor periodismo de The New York Times. “Cuando salí de la cárcel, me giré y miré hacia la puerta, y recordé todos esos rostros”, dijo Panahi a través de un intérprete en una entrevista en agosto. Añadió que meses después, "esos rostros empezaron a cobrar vida ya desfilar en mi mente. Sentí que les debía algo". Trabajar en Irán nunca es sencillo para Panahi. Como parte de su condena del 2010, el Gobierno le prohibió hacer películas durante 20 años. Esto no lo disuadió. En el 2011, mientras cumplía arresto domiciliario en Teherán, filmó “This Is Not a Film” con su iPhone. En el 2015, filmó “Taxi” usando la cámara a bordo de un taxi que él conducía. Dos películas lo han ayudado a perfeccionar el arte del cine clandestino. Aunque el veto ha sido levantado, Panahi se niega a someter sus guiones al Gobierno iraní para su aprobación, por lo que continúa filmando en la clandestinidad. Trabaja con equipos reducidos y frecuentemente filma dentro de autos y en pequeños pueblos donde pasa desapercibido. Se desplaza rápidamente entre ubicaciones. Y sólo comparte el guion terminado con unos cuantos confidentes, limitando el conocimiento de sus actores sobre la película a las escenas en las que participantes. Es una forma de protección. Si son detenidos, pueden responder con sinceridad que desconocen el contenido de la película.