Europa busca equilibrar innovación y regulación para impulsar nuevas empresas

Por Niki Kitsantonis/The New York Times International Atenas — Emprendedores en la Unión Europea que buscan expandir sus negocios a través de las fronteras se topan constantemente con un obstáculo: la burocracia. Más startups se han formado por toda Europa en años recientes, avivadas por centros de investigación en Reino Unido, sectores tecnológicos en Francia y Alemania, capital de riesgo en Estonia y fondos de pensiones en Suecia. Pero los estatutos engorrosos —que cubren todo desde requisitos de contratación y leyes ambientales hasta regulación financiera y reglas de recaudación de fondos— pueden frenar el crecimiento de las compañías. El papeleo excesivo amenaza con impedir que Europa compita a nivel global, señaló un informe dado a conocer el año pasado por Mario Draghi, ex presidente del Banco Central Europeo. El reporte llamó a la creación de un solo mercado de capitales, haciendo eco de las inquietudes de los emprendedores, que resienten la regulación excesiva de manera más aguda que las multinacionales.

A pesar de los retos, había 35 mil empresas de reciente creación en la Unión Europea y Reino Unido en el 2024, más de cuatro veces la cifra que una década antes, mientras que la inversión se multiplicó por diez, a 426 mil millones de dólares, arrojó un reporte de la firma de capital de riesgo atómico. No obstante, las compañías europeas aún luchan para expandirse, al recaudar dos tercios del financiamiento relativo a su producción del que reúnen sus contrapartes estadounidenses y alcanzar sólo la mitad de su tasa de éxito, agregó el reporte. Uno de los objetivos clave de la Unión Europea era crear un mercado unificado, pero las normas que rigen desde las licencias hasta las leyes laborales varían por todo el bloque comercial. Por lo tanto, pese a décadas de intentos por unificar reglas, las startups deben sortear un mosaico de regulaciones.

Emprendedores españoles buscan soluciones creativas