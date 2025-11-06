Cómo Setlist.fm cambió para siempre la forma de vivir un concierto

Por Marc Hogan/The New York Times International La música en vivo solía ser una incógnita. Se daban a conocer los horarios de los conciertos, pero a menudo no estaba claro cuándo tomarían el escenario los artistas —mucho menos cuándo lo abandonarían. Se podía esperar que los artistas en gira dieran prioridad a sus álbumes más recientes, pero averiguar qué éxitos antiguos tocarían requería una investigación exhaustiva. Allí entra Setlist.fm. El sitio, donde los usuarios documentan las canciones que los artistas interpretan cada noche, se ha convertido en un vasto archivo, actualizado en tiempo real y con acceso a anales históricos. Desde la época de Mozart (¡en serio!) hasta el concierto más reciente de Chappell Roan, Setlist.fm ofrece toneladas de estadísticas —qué canciones tocan los artistas con más frecuencia, cuándo interpretaron por última vez una melodía en particular, la duración de sus sets.

Este conocimiento ha transformado la experiencia de la música en vivo. Para algunos artistas, Setlist.fm ofrece una manera práctica de asegurarse de no repetir lo que interpretaron en su última visita a una ciudad. Para los fans, puede servir como guía para evitar gastar en un concierto que quizás no disfruten, o como forma de planear a qué hora ir por una cerveza. Para los detractores, también puede ser un ejemplo de cómo la internet ha desmitificado la emoción de un encuentro presencial inolvidable. Live Nation Entertainment, la empresa matriz de Setlist.fm, dice que el sitio fue fundado en 2008 por Molindo, una agencia de medios con sede en Austria que también desarrolló Songtexte, un sitio web que recopila letras de canciones. “Son grandes fans de la música y expertos en análisis de datos”, dijo Joe Fleischer, editor de Setlist.fm. Live Nation adquirió Setlist.fm en el 2010. NYTimes International Weekly Newsletter Los mejores reportajes e historias con el sello del mejor periodismo de The New York Times.

En el 2012, el sitio contaba con una base de datos de más de 400 mil listas de 24 mil artistas y alcanzaba a 1,5 millones de personas al mes. Ahora tiene más de 9 millones de listas de canciones de 400 mil artistas, con 80 millones de usuarios al año, informa Live Nation. El interés por los artistas más populares ha contribuido a aumentar las visitas. Durante el inicio de la gira Eras Tour 2023 de Taylor Swift en Glendale, Arizona, alrededor de 700 mil personas estaban actualizando la página web, indicó Fleischer, en lo que señaló que probablemente fue el mayor pico de tráfico hasta la fecha. Los fans se familiarizan con las listas de canciones la noche del estreno. Para ofrecer algo diferente, artistas como Taylor Swift, Dua Lipa, Lady Gaga, Fall Out Boy y los Jonas Brothers han comenzado a integrar canciones o artistas invitados “sorpresa” en sus presentaciones.

La realidad digital de los conciertos