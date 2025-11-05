Cómo el ser humano convirtió los restos de carne en tradición culinaria

Por Katherine Kornei/The New York Times International Los humanos llevan millas de años elaborando salchichas. Moler los restos de carne y transformarlos en salchichas aseguraba que no se desperdiciaba ninguna parte de la presa. Los intestinos de los animales proporcionaban una forma natural y lista para usar de contener esa carne. Pero ahora prolifera una gran variedad de opciones para envolver salchichas, algunas de ellas de origen vegetal.

Los fabricantes de salchichas emplean intestinos de diversos animales. Las diferencias radican principalmente en el tamaño deseado de la salchicha final. Por ejemplo, "el intestino de una oveja es pequeño, como un dedo", dijo Christie Eichentopf, propietaria de Otto's Sausage Kitchen en Portland, Oregon. Sin embargo, las tripas naturales tienen sus inconvenientes. Para empezar, suelen ser entre dos y tres veces más caras, explica Elias Cairo, copropietario de Olympia Provisions, una empresa artesanal de carne y embutidos. Añade que también es más difícil trabajar con ellas, porque pueden ser delicadas. En las últimas décadas, algunos fabricantes de salchichas han utilizado alginato, un compuesto presente en las algas pardas que puede ser convertido en gel y aplicado al exterior de la salchicha. Al exponer el alginato a una solución que contiene calcio, una reacción química lo endurece, produciendo una piel prácticamente transparente que es duradera, pero no demasiado chiclosa.

