The Bangles: gloria, ruptura y legado de una banda icónica

Esa noche, en 1981, nacieron The Bangles en la cochera de los padres de Hoffs en Los Ángeles.

Pero menos de una década después de su nacimiento, el grupo implosionó en la mansión de su representante en Hollywood, una hermandad perdida en medio de un cúmulo de fama y fatiga mental. Esa historia se despliega vívidamente en el nuevo libro “Eternal Flame: The Authorized Biography of the Bangles” de Jennifer Otter Bickerdike.

Cuando Hoffs y las Peterson cruzaron camino en 1981 —vía un anuncio en un periódico local— fue un encuentro de espíritus afines. Como escribiría Debbi Peterson en su diario después de conocer a Hoffs: “¡No sólo ama a los Beatles, sino que le gusta todo lo de los años 60! A ella le encanta todo lo relacionado con esa década, al igual que nosotras”.

En 1982, la bajista original del grupo, Annette Zilinskas, dejó el grupo para dedicarse a la música rockabilly. Michael Steele, conocida como Micki, una de las primeras integrantes de The Runaways, se unió a la banda.

En 1983, The Bangles firmaron con Columbia Records. Su revelación se produjo en 1986 con su segundo álbum de estudio, “Different Light”. El álbum obtuvo triple platino y contó con “Manic Monday”, que alcanzó el número 2, y “Walk Like an Egyptian”, que fue número 1.

La aparición de Hoffs en el video de “Walk Like an Egyptian” hizo que los corazones de los adolescentes palpitaran y las cajas registradoras de las tiendas de discos sonaran. La noción de The Bangles como una banda de iguales desapareció rápidamente. “Susanna fue puesta en primer plano como el símbolo sexual”, dijo Bickerdike.

El éxito de The Bangles no pudo disfrazar las grietas que se estaban formando en la banda. “Pasé mucho tiempo y energía tratando de mantenernos juntas”, dijo Vicki Peterson.