Se viraliza en Tik Tok el video de Isaac, el mejor vendedor de pays del mundo

Un pequeño identificado en las redes sociales como Isaac, se ha popularizado y hasta ha sido bautizado como el mejor vendedor de pays del mundo por su forma de vender el producto.

El video de Isaac se ha regado como pólvora en las redes sociales. Se ve cuando un hombre lo llama y le pide mostrar el producto y en eso comienza a hablar como si un operador de call center le contestara.

“Son pays caseros y horneados con las B. Están muy buenos, baratos y bonitos, con promociones bien promocionadas”, asegura.

El niño dice que acepta “transferencias por celular” y si el producto no cumple con las exigencias del comprador, precisa: “si no le gusta no me lo paga”. Al final el comprador (_tavo.24 Gustavo M☘️) que se hace acompañar por su familia le compra todo el producto.

Con esto Isaac hace olvidar a Paco, el vendedor de empanadas que hace unos años se volvió famoso al vender su producto hablando varios idiomas.

Paco en su momento rechazó una beca del yerno de Carlos Slim, Arturo Elías Ayub contactó a la familia de Paco para darle una beca y otros ofrecimientos en alguna de las empresas de uno de los hombres más millonarios del mundo. Sin embargo, la familia rechazó tal ofrecimiento. La popularidad de Paco fue tal que hasta tuvo ofrecimiento para aparecer en La Rosa de Guadalupe de Televisa.