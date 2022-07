Video: Critican a padres por fiesta infantil animada por doble de Karol G en poca ropa

Una fiesta infantil animada por la doble de Karol G se volvió viral después que le llovieran las críticas por su vestimenta, según algunos presentes, inadecuada para los niños.

En el video que circula en redes sociales se ve a Michelle Jackson invitando a los pequeños a bailar al ritmo de la canción Provenza de Karol G, un reguetón meramente para adultos pues habla de beber y revivir el pasado con sexo.

En eso una niña de apenas cinco años se tira al piso a bailar como la cantante brasileña Anitta que sostiene su cuerpo de manera horizontal con los brazos y empieza a mover las caderas de manera circular.

En la fiesta temática la joven animadora, bailarina, doble de la artista de Medellín, Colombia, viste con una botas hasta las rodilla, un traje de baño mostrando parte de su cuerpo y una peluca color azul.

“Ay perdón pero así me pidieron que fuera vestida al cumpleaños de la niña, solo estoy haciendo mi trabajo no quise incomodar a nadie. De hecho yo le dije al chavo que me contrato que estaba muy destapado para un evento infantil, pero bueno se logro el objetivo de hacer feliz a esta pequeñita tan hermosa”, dijo Michelle Jackson al leer algunos de los comentarios que la criticaban.